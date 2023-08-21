Pompaya değil şarja yanaşan araç sahibi çok kârlı çıkıyor... Benzinli 50 bin 892 Dizel 39 bin 744 Evden şarj 7 bin 200

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SON üç ayda benzinin litre fiyatında yüzde 89, dizelin litre fiyatında yüzde 77 artış yaşandı. Yaşanan artışlar bu sene ilave MTV, kasko ve sigorta bedelleri nedeniyle zaten yüksek maliyetlerle karşılaşan otomobil sahiplerinin kullanım maliyetlerini daha da yukarılara çekti. 2023 yılında satışlarını katlayan elektrikli otomobiller ise tüketim giderleri bakımından benzinli veya dizel otomobillere göre avantajını korudu. Hatta evden şarj imkânıyla aradaki makas açıldı. Öyle ki, ağustos ayı itibarıyla benzinli otomobillerin yakıt giderleri evden şarj edilen elektrikli otomobille göre 7 kat daha fazla. Uzmanlar, yüksek yakıt giderlerini gören tüketicilerin elektrikli otomobile olan ilgisinin arttığını söyledi.

BENZİNLİ VE DİZEL

Bugün ayda 1.500 km yol yapan ve 100 km’de ortalama 7.5 litre tüketen benzinli motora sahip bir otomobilin kilometre başına tüketimi 2.83 TL’ye kadar ulaştı. Bu kapsamda, ayda 1.500 km yol yapan bir benzinli otomobil sahibinin cebinden çıkacak aylık yakıt tutarı 4 bin 241 TL’ye çıkarken, yıllık yakıt harcaması 50 bin 892 TL oldu. Aynı yolu 100 km’de ortalama 6 litre tüketen dizel motora sahip bir otomobilin kilometre başına tüketimi 2.21 TL’ye çıktı. Buradan hareketle, ayda 1.500 km yol yapan bir dizel otomobil sahibinin cebinden çıkacak aylık yakıt tutarı 3 bin 312 TL’ye yükselirken, yıllık yakıt harcaması 39 bin 744 TL’ye dayandı.

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YÜZDE 50 DAHA AVANTAJLI

Elektrikli otomobiller ise hem evden şarj olanağı hem de elektrik birim fiyatındaki tarifelerin belli olması nedeniyle tüketim maliyeti avantajını korudu. Örneğin, 88.5 kWh batarya kapasitesine ve 523 km sürüş menziline sahip bir elektrikli otomobil (Togg T10X), evden şarjla ortalama 200 TL’ye bataryasını doldururken, istasyondan şarjla ortalama 700 TL’ye dolum gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda, ayda 1.500 km yol yapan bir elektrikli otomobilin yıllık tüketim gideri evden şarjla sadece 7.200 TL oluyor. Hızlı şarj istasyonlarından şarj edildiğinde ise yıllık 25 bin 452 TL’lik tüketim gideriyle; benzinliye göre ortalama yüzde 50, dizele göre ortalama yüzde 40 fiyat avantajı sağlıyor.

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ELEKTRİK VE HİBRİT İLGİSİ HIZLA ARTIYOR

YAKIT maliyetlerindeki artışın elektrikli ve hibrit otomobillere ilgiyi arttırdığı da kaydedildi. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, benzin ve dizel yakıt fiyatlarına gelen zamlarla birlikte elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığını, özellikle bu sene yollarda daha çok elektrikli otomobil görülmesiyle hiç ilgisi olmayan kişinin bile bu araçları araştırmaya başladığını söyledi. 2023 yılının ocak-temmuz döneminde elektrikli otomobil satışları 17 bin 303 adede ulaştı. Bu rakam geçen yıl yapılan satışlarının tamamının iki katından fazla elektrikli otomobil satıldığı anlamına geliyor.