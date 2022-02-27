Piyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?

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Piyasalar ABD, Rusya ve Ukrayna üçgeninde yaşanan sıcak gelişmelerle oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz pazartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla sert dalgalanan piyasalar, ABD'nin beklenenden hafif yaptırımlar açıklamasıyla nispeten nefes alsa da; perşembe sabah saatlerinde Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması piyasalarda deprem etkisi yarattı.

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Altının ons fiyatı hafta boyunca geniş bant aralığında dalgalanırken; yatırımcıların güvenli limanlara koşmasıyla perşembe günü 1974 dolar seviyesine kadar tırmanarak geçtiğimiz 18 ayın zirvesine ulaştı. Hafta boyunca 1878 dolar ile 1974 dolar arasında dalgalanan ons altın, cuma günü ilk şokun atlatılmasıyla geriledi ve haftayı 1890 dolar seviyesinden tamamladı.

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İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, yaşanan jeopolitik riskin azalması halinde ons altının hız kesebileceğini ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebileceğini belirtirken; “Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir” şeklinde değerlendirdi.

BORSALARDA SERT HAREKET

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasıyla küresel borsa endekslerinde geçtiğimiz hafta sert kayıplar yaşanırken; en büyük darbeyi Rusya Borsası aldı. Özellikle perşembe günü Moskova Borsası RTS Endeksi'nin gün içindeki kaybı yüzde 50'ye dayanırken; RTS Endeksi cuma gününü yüzde 26 oranında yükselişle tamamladı.

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Gedik Yatırım – Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “Ne zamanki riskler dağılır o zaman borsalarda alımlar hız kazanır. Borsa İstanbul son günlerde 2000 puan üzerinde tutunmayı başarıyordu ancak Rusya’nın bu hamlesiyle dengeler değişti. Endekste de satışlar arttı. Bu dönemde teknik bir seviye vermek oldukça zor. Endeksin toparlanması için tamamen bu konuyla ilgili gelecek açıklamalar belirleyici olacak. Dışarıda risk iştahı toparlanırsa içeride de endekse yansımasını bekleyebiliriz” olarak belirtti.

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PETROLDE 8 YILIN ZİRVESİ

Yaşanan jeopolitik krizden tedarik zincirlerinin etkilenebileceği olasılığıyla Brent petrol fiyatları 2014 yılından beri ilk defa 100 doların üzerini görürken; haftayı 95 dolar sınırında tamamladı. Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alırken; ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olarak bulunuyor.

ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “Ukrayna krizinin dramatik bir şekilde tırmanması, Rusya’dan Avrupa’ya sevk edilen enerji ihracatını kesintiye uğratacağına dair endişeyle fiyatları yükseltiyor. Bu hafta yaşananlar yükselen petrol fiyatları küresel enflasyonu hızlandırabilir ve ekonomik büyümelere zarar verebilir. Petrolün ekonomiler üzerindeki etkisiyle, artan maliyetler şirketlerin ve tüketicilerin faturalarına yansıyarak; daha pahalı gıda, ulaşım ve ısınma nedeniyle harcama gücünün de azalmasına neden olursa ekonomiler sıkışabilir. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki artış, küresel merkez bankaları üzerinde enflasyon risklerini kontrol altına almak için faiz oranlarını daha agresif bir şekilde artırmaları için baskıyı da artıracaktır” olarak belirtti.

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KRİPTO PARALARDA TOPARLANMA ÇABASI

Hafta genelinde piyasalarda düşük olan risk iştahından kripto para birimleri de oldukça sert etkilendi. Cuma günü kripto para birimlerinde toparlanma görülürken; işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin hafta genelinde, 34 bin 350 dolar ile 39 bin 683 dolar arasında hareket etti. Bitcoin’in son 7 günlük hareketine bakıldığında ise 0,01 yükselişte görülüyor. Hafta boyunca yaşanan dalgalanmalara Ethereum’da eşlik ederken; geçtiğimiz bir haftada yüzde 3,40 oranında değer kazandı.

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü yaptığı değerlendirmede, "Mart ayında Fed’in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin’in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. 32 bin 800 dolar seviyesi altına geçilmesi halinde 29 bin 800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir" şeklinde belirtti.