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Putin ve Lavrov yaptırım listesinde

#Putin#Lavrov#Yaptırım
Putin ve Lavrov yaptırım listesinde

Avrupa Birliği ve ABD, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yı köşeye sıkıştırmak için birbiri ardına yaptırım kararlarını devreye alıyor. Son olarak Avrupa Birliği ve ABD Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptırım uygulanacağını açıkladı. Alınan yaptırım kararları ile Rusya finansal sistemden ve uluslararası toplumdan izole edilmeye çalışılırken, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD’de veya ABD’li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı belirtildi.

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Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa Birliği ve ABD birbiri ardına yaptırım kararlarını devreye alıyor. Önceki gün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmen yaptırım listesine alındığını duyurdu. AB’nin aldığı yaptırım kararlarının Rus halkına karşı olmadığını bildiren Borrell, “Rus halkını hedef almıyoruz. Birçok Rus vatandaşı savaşa karşı. Rusya’da savaş karşıtı gösteriler yaptılar. Putin Rus halkı değildir. Rusya yaptıklarını uluslararası açıdan tekrar gözden geçirmelidir” ifadelerini kullanmıştı. AB’nin Putin ve Lavrov’a yaptırım kararında, iki liderin varlıklarının dondurulması da yer aldı. Bu karar ve açıklamaların ardından aynı karar ABD’den de geldi.

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ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

‘DESPOTLAR’ LİSTESİNDE

Yapılan açıklamada, “Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya’nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna’yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur” denildi. Yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov yer alırken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov’a yaptırım uygulayacağı belirtildi. Yaptırım listesine alınan isimlerin ABD’de veya ABD’li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi. Hazine’nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının son derece nadir olduğu belirtilen açıklamada, Putin’in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi despotları içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise AB ve ABD’nin yaptırım kararlarına “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a yönelik yaptırımlar, Batı’nın ‘mutlak acizliğini’ yansıtıyor” şeklinde tepki gösterdi.

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ETKİSİ BÜYÜK OLMAZ

Öte yandan Rusya’nın askeri harekatının ekonomiler üzerindeki etkisi de tartışılmaya devam ediyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkilerinin nasıl olacağını dair değerlendirmelerde bulundu. Bullard, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti. Bullard, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ABD ekonomisine etkilerine dair “ABD ekonomisi ile bağlantısı minimal düzeyde, bu nedenle doğrudan etkisini beklemem. Ancak elbette bu durumu yakından takip etmemiz gerekiyor” dedi.

‘UKRAYNA’YI DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, Ukraynalı yetkililerin acil finansman talebinde bulunmasına yönelik, Ukrayna’yı ellerinden gelen her şekilde desteklemek için yetkililerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ukrayna için maksimum faydayı sağlamak amacıyla Dünya Bankası Grubu ve diğer ortaklarla da çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Georgieva, “Fonun araç setinde bir dizi enstrüman var ve Ukrayna’daki durum geliştikçe yetkililerle onlara en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmeye devam edeceğiz. Devam eden politika tavsiyesine ek olarak, 2,2 milyar dolar tutarındaki mevcut stand-by düzenlemesi dahil olmak üzere daha fazla finansal destek için tüm seçenekleri araştırıyoruz” ifadesini kullandı.

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#Putin#Lavrov#Yaptırım

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