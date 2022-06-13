Piyasalarda ‘Eyvah Fed’ korkusu! İşte altın için en önemli risk

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Cuma günü açıklanan ABD mayıs ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek, 41 yılın en yüksek seviyesini yenilemesiyle piyasalar hareketlendi. Küresel borsa endekslerinde sert satışlar görülürken; ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenmesini sürdürdü. Altın ve gümüş fiyatları baskılanırken; kripto para piyasalarında sert satış dalgası yaşandı.

ABD mayıs enflasyonunun yüzde 8,6 seviyesine yükselerek 1981 yılından bu yana zirve seviyeyi görmesi piyasalarda risk iştahını azaltarak; yatırımcıları güvenli limanlara itti. Güvenli liman olarak görülen ABD tahvili ve dolar yükselişini sürdürürken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları baskılanıyor. Diğer taraftan yükselen küresel enflasyonist risk ve resesyon kaygıları yatırımcıları değerli metallere yönlendiriyor ve altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarında da bu gelişmelerle dalgalı seyirler gözleniyor.

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Küresel enflasyon riskinin bir türlü önüne geçilememesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere diğer merkez bankalarını daha hızlı faiz artırımına gidilmesi konusunda harekete geçirebilir. Böyle bir durumda dünyada dolar varlıklarının ve ABD tahvil faizlerinin daha çok güçlenmesi ve altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir.

GÖZLER FED’DE

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı yarın başlıyor. Fed, faiz kararını çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklayacak. Faiz artırım kararının yanında Fed’in piyasalara vereceği mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısındaki açıklamaları, izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçları vermesi açısından kritik önemde olacak.

Piyasalar, Fed’in bu toplantısından 50 baz puanlık faiz artırımı beklerken; Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye yüzde 2,75’ten yüzde 3,50 seviyesine yükselmiş durumda…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde Fed baskısıyla satıcılı bir seyir izlerken; gün içerisinde en düşük 1826 doları, en yüksek ise 1879 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 2,43 oranında düşüşle 1826 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında ilerlerken; gün içerisinde en yüksek 1043 lirayı, en düşük 1013,59 lirayı gördü. Gram altın, saat 17:15 itibarıyla yüzde 1,53 oranında düşüşle 1013,15 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1665 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 850 liradan işlem görüyor.

ONS ALTININ SEYRİNİ BUNLAR BELİRLEYECEK

Onurcan Bal - Gedik Yatırım Araştırma Müdür yardımcısı





Nisan ayının ikinci yarısından mayıs ayı ortalarına kadar satıcılı bir seyrin öne çıktığı ve 500 günlük üssel ortalamasını (1.795 dolar) test eden ons altında mayıs ayının son bölümünde toparlanma çabası gözlendi. Mayıs ayının son bölümünde Fed’e ilişkin sıkılaşma endişelerinin bir miktar yatışması ve dolardaki geri çekilme etkili oldu. Haziran ayı içerisinde dalgalı ve kararsız bir görünüm ortaya koyan ons altında, bugün ise satıcılı bir fiyatlama öne çıkıyor.

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ABD’de cuma günü enflasyonun beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmesi sonrasında Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişeleri tekrar artış kaydetti. Buna bağlı olarak küresel risk iştahının zayıflama kaydettiği, ABD tahvil faizlerinde yükselişlerin hız kazandığı ve doların küresel çapta değer kazanımlarını genişlettiği görülüyor. Fed’e ilişkin artan agresif sıkılaşma endişeleri doları destekleyen temel gelişme olurken, dolardaki değer kazanımı ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. İlerleyen süreçte küresel çapta enflasyon görünümü ve merkez bankalarının sıkılaşma adımları ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

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Rusya – Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişi tetiklemesi ve küresel çapta enflasyonist baskıların devam etmesi halinde Fed başta olmak üzere merkez bankalarının daha agresif bir sıkılaşmaya gittikleri görülebilir. Bu durum ons altın üzerinde baskı oluşturacak en önemli risk başlığı olarak gündemimizdeki yerini korumaktadır. Bununla birlikte küresel çapta gündemde olan resesyon endişelerine bağlı olarak portföyleri dengelemek ve riskleri yönetmek amacıyla belirli oranda ons altın tutulması ons altında sert düşüşlerden ziyade dalgalı ve görece zayıf bir seyri beraberinde getirebilir.

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Ons altında bugün 200 günlük üssel ortalamasını (1.855 dolar) test ederken, ortalama altında kapanışların görülmesi ve 1.850 dolar altına sarkılması halinde teknik olarak satışların devamı beklenebilir. Bu durumda 1.840 - 1.825 dolar ve 500 günlük üssel ortalama (1.795 dolar) destek olarak takip edilecektir. Herhangi bir nedenle 500 günlük ortalama altına sarkma yaşanır ve kapanışlar görülürse ons altında satışların derinleştiği görülebilir. 200 günlük ortalama üzerinde tutunma sağlanabilirse gözlenebilecek tepki alımlarında 1.865 dolar ve 100 günlük üssel ortalama (1.872 dolar) kısa vadeli direnç noktalarıdır. 100 günlük üssel ortalama üzerindeki tutunmalarda 1.890 – 1.910 dolar bandı direnç olarak önem kazanacaktır.

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