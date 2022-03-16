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Manyas'Ä±n Kelle peyniri, Divle'nin obruk peyniri, Yozgat'Ä±n Ã§anak peyniri...

DÃ¼nyanÄ±n en zengin peynir Ã§eÅŸitliliÄŸine sahip olan TÃ¼rkiye'de Ã¼retilen 193 Ã§eÅŸit peynir, ulusal firmalar tarafÄ±ndan Ä°stanbul YenikapÄ±'da tanÄ±tÄ±ldÄ±. YÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n arasÄ±nda TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumu tarafÄ±ndan coÄŸrafi iÅŸaretini alanlar da vardÄ±.Â Â

Ä°ÅŸte alana girdiÄŸiniz ilk andan itibaren kalabalÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile dikkat Ã§eken fuardaki 'iÅŸaretli peynir'lerden bazÄ±larÄ±:

Ahmet ParÄ±lyÄ±ldÄ±z, Konya'nÄ±n Karaman ilÃ§esinden Divle Obruk Tulum PeyniriÂ ile geldi.Â

ToroslarÄ±n eteklerinden beslenen hayvanlarÄ±n sÃ¼tÃ¼ kullanÄ±lÄ±yor, her yÄ±l nisan ve mayÄ±s ayÄ±nda alÄ±nan sÃ¼tler keÃ§i derisine basÄ±lÄ±yor. Sonraki adresleriyse yaklaÅŸÄ±k 6 ay boyunca kalacaklarÄ± maÄŸaralar.Â

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''BU PEYNÄ°RÄ°N HER ÅžEYÄ° MÃœKEMMEL''

TÃ¼rkiye'nin deÄŸerli peynirlerini tanÄ±tmak iÃ§in fuara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ParÄ±lyÄ±ldÄ±z, ''Divle Obruk Tulum Peyniri dÃ¼nyanÄ±n en iyi 5 peynirinden biri seÃ§ildi. Bu peynirin dÃ¼nyada eÅŸi benzeri yok. Fuarda da oldukÃ§a ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±k ve peyniri de Ã§ok sevdiler'' dedi.Â

''AVRUPA, MAALESEF KABUL ETMÄ°YOR''

TadÄ±nÄ±n ve kalitesinin Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±n peyniri Avrupa'ya gÃ¶nderemediklerini belirten ParÄ±lyÄ±ldÄ±z, 'Maalesef deri iÃ§erisinde kabul etmiyorlar' diyerek nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â

Divle Obruk Tulum Peyniri, fuardaki bÃ¼tÃ¼n peynirler gibi piyasada kolaylÄ±kla bulunamÄ±yor. Bunun sebebiyse bÃ¶lge halkÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶resel olarak Ã¼retilmesi.Â BÃ¶lgesinde kilosu 200 liraya, Ä°stanbulâ€™da da 300 liraya kadar satÄ±lan peynir ancak gurme marketlerde bulunabiliyor.

ParÄ±lyÄ±ldÄ±z, ''Piyasada belki Ã§ok fazla Divle peyniri gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Ancak Ã§oÄŸu sertifikasÄ± olmayan peynirlerdir, dikkat edin'' uyarÄ±sÄ±nÄ± da yaptÄ±.Â

Karaman Divle ObruÄŸu Tulum Peyniri, 2017 yÄ±lÄ±nda coÄŸrafi iÅŸaretle tescillendi.





BOZKIR'IN AÅžKI: Ã‡ANAK PEYNÄ°RÄ°Â

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Yozgat'Ä±n Ã‡anak peyniri var sÄ±rada.Â Taze peynirler Ã¶nce yÄ±kanÄ±yor ardÄ±ndan da tuzlanÄ±yor. SonrasÄ±ndaysa Ã§Ã¶kelek ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p bÃ¶lgeye Ã¶zgÃ¼ Ã§anaklara koyuluyor. Ve en az 6 ay kalacaklarÄ± toprak altÄ±na yerleÅŸtiriliyorlar.Â

â€˜BozkÄ±râ€™Ä±n peynir aÅŸkÄ±â€™ diye tarif eden Ebru Ã–lmÃ¼ÅŸ'ten dinliyoruz. ''Bu peynir bizim yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n bir parÃ§asÄ±. Ä°nsanlar peynirin bekleme sÃ¼resinde heyecanlanÄ±yor. O yÃ¼zden BozkÄ±râ€™Ä±n peynir aÅŸkÄ± deriz''

Zor bulunan bir peynir olduÄŸuna dikkat Ã§eken Ã–lmÃ¼ÅŸ, ''YÃ¶remizdeki kadÄ±nlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak bu peyniri herkese ulaÅŸtÄ±rmak istiyoruz'' dedi.Â

Yozgat Ã‡anak Peyniri, 2017 yÄ±lÄ±nda coÄŸrafi iÅŸaretle tescillendi.

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Åžu an bir rokfor peyniri herkes tarafÄ±ndan biliniyor ancak yöresel bir peynirlerimiz çok da tanÄ±nmÄ±yor. CoÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi ürünün katma deÄŸerini de artÄ±ran bir durumdur. DolayÄ±sÄ±yla Anadoluâ€™da hem de dünyada tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor GÄ±da Mühendisi Nurper Özcan

Cengiz ErgÃ¼n ise 12 yÄ±ldÄ±r Kars kaÅŸarÄ± Ã¼retiyor. Â

ErgÃ¼n, ''DoÄŸal meralarÄ± ve sÃ¼tÃ¼nÃ¼n kalitesiyle bu peynirin lezzeti mÃ¼kemmel seviyede'' diyor ve ÅŸÃ¶yle devam ediyor:Â

''KÃ¶ylÃ¼lerin kapÄ±sÄ± tek tek Ã§alÄ±narak gerekli sÃ¼t toplanÄ±yor ve bu sÃ¼t soÄŸumadan hemen iÅŸleme alÄ±nÄ±yor. UstalarÄ±mÄ±z sulu haÅŸlama denilen geleneksel yÃ¶ntemle peynirleri yapmaya baÅŸlÄ±yorlar''Â

Kars kaÅŸarÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda coÄŸrafi iÅŸaretle tescillendi.

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BU PEYNÄ°R 'HÄ°LE' GÃ–TÃœRMÃœYOR

Sedat SarÄ±altÄ±n da bizeÂ Manyas Kelle Peyniri'ni tanÄ±tÄ±yor.Â

Bu peynirin en dikkat Ã§ekici Ã¶zelliÄŸi 'hile' gÃ¶tÃ¼rmemesi. Nedeniyse yapÄ±mÄ± ve sonuÃ§ almasÄ± zor bir peynir olmasÄ±.

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SÃ¼t oranÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksek bir peynir olduÄŸunu sÃ¶yleyen SarÄ±latÄ±n, ''Tuzlu bir peynirdir. Ã–mrÃ¼, aÃ§Ä±kta kalsa dahi, Ã§ok uzun sÃ¼relidir. Yani kolay kolay bozulmaz. â€˜Ã‡oban peyniriâ€™ olarak da bilinir'' dedi.Â

Manyas Kelle Peyniri, 2020 yÄ±lÄ±nda coÄŸrafi iÅŸaretle tescillendi.





Hellim gibi kÄ±zartÄ±larak yenilse de AdÄ±yaman'Ä±n peyniri biraz daha farklÄ±.Â

''ÃœrettiÄŸimiz peynir yÃ¶resel bir peynirdir. Geleneksel olarak bÃ¶lgemizin kadÄ±nlarÄ± el emeÄŸi gÃ¶z nuru ile Ã¼retiyor. Bu peynirin iÃ§erisinde Sabriye hanÄ±mÄ±n, Fatma teyzenin el emeÄŸi var'' diyen Enver KÄ±zÄ±lbay anlatÄ±yor iki peynir arasÄ±ndaki farkÄ±:

''Hellimâ€™den farkÄ±, daha yumuÅŸak ve daha az tuzludur. Hellim kÄ±zartÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra kurur. Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kuruma uzun sÃ¼re sonrasÄ±nda oluyor. GÃ¼zel bir ayar tutturduk ve kÄ±zartÄ±ldÄ±ktan uzun sÃ¼re sonra da yumuÅŸak kalabiliyor''

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CoÄŸrafi iÅŸaretle ilgili AdÄ±yaman Belediyesi ve Ticaret BorsasÄ± gerekli mÃ¼racaatlarÄ± yaptÄ±. Tescil sÃ¼resi baÅŸladÄ± ve AdÄ±yamanlÄ±lar kÄ±sa sÃ¼rede coÄŸrafi iÅŸaretin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyor.

Åžu an bir rokfor peyniri herkes tarafÄ±ndan biliniyor ancak yöresel bir peynirlerimiz çok da tanÄ±nmÄ±yor. CoÄŸrafi iÅŸaret tescil belgesi ürünün katma deÄŸerini de artÄ±ran bir durumdur. DolayÄ±sÄ±yla Anadoluâ€™da hem de dünyada tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor Nurper Özcan

''SUÄ°STÄ°MALE AÃ‡IK BÄ°R KONU''

GÄ±da MÃ¼hendisi Nurper Ã–zcan, Ã¶zellikle coÄŸrafi iÅŸarete sahip peynirleri alÄ±rken nelere dikkat etmemiz gerektiÄŸini anlattÄ±.

Ã–zcan, 'suistimal etmeye' Ã§ok aÃ§Ä±k bir konu diyerek uyardÄ± ve ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu

Â â€˜â€™Ã–ncelikle peynir alÄ±rken her gÄ±da olduÄŸunu gibi ambalajÄ±na ve etiketine dikkat etmek gerekiyor. Ãœreten firmanÄ±n ya da kooperatifin iÅŸletme kayÄ±t belgesi var mÄ± diye kontrol etmek lazÄ±m. Besin deÄŸeri analizlerinin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Yani tÃ¼ketici Ã¼rÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ± zaman nerede Ã¼retildiÄŸini, peynirin iÃ§indekileri gÃ¶rmeli. EÄŸer Ã¼rÃ¼n coÄŸrafi iÅŸaretliyse buna dair bir ambleme sahip olmalÄ±. Bu iÅŸaret de yeÅŸil ve kÄ±rmÄ±zÄ± formda oluyor''

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