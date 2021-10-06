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Petrolde hızlı yükseliş

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrolde hızlı yükseliş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,95 dolardan işlem görüyor.

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Dün 83,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 82,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, arz-talep açığı nedeniyle artan enerji fiyatlarına rağmen pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantısında daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı aldı.

Enerji krizinin ham petrol, doğal gaz ve kömür piyasaları üzerindeki fiyat baskısı, kış döneminde ısınma ve elektrik için yeterli yakıtın bulunamayacağı endişesiyle artarak devam ederken, Brent petrol son 3 yılın, WTI ise son 7 yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 951 bin varille beklentinin aksine artacağını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil azalacağı yönünde.

Söz konusu veri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede yakıt talebinin yavaşladığına işaret ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 83,03 ile 83,56 dolar aralığının direnç, 82,50 ile 81,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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#Petrol#Emtia#Fiyat