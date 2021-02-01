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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Petrol üretimi 22 milyon varili aştı

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Petrol üretimi 22 milyon varili aştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında petrol üretiminin yüzde 1.5 arttığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020’de 22 milyon varili aştığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

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