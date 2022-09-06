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Petrol fiyatlarında neler oluyor? İşte Biden'ın kritik kararı

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol fiyatlarında neler oluyor İşte Bidenın kritik kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 09:23

Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi talep görünümünü zayıflattığı için petrol fiyatları bir miktar geri çekilme yaşadı. ABD Başkanı Biden da petrol fiyatlarını düşürmek için arzın artırılmasının desteklenmesini istedi.

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Petrol fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. AB ve ABD'deki resesyon endişeleri, ekonomik daralma beklentileri petrole olan talebin düşmesine neden olacağı için fiyatlar düşüş eğilimine geçti.

Brent petrol, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde 133 dolar seviyesine yükselmiş, savaşın devam etmesine rağmen yeniden düşüş hareketine geçmişti.

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OPEC+'ın dün aldığı kararla Ekim ayından itibaren petrol üretiminin 100 bin varil kısılacağı ve bunun da sembolik bir adım olarak değerlendirilmesini açıklanmıştı.

ESAS ENDİŞE ÇİN

Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi talep görünümü için olumsuzluk yaratıyor. Petrole olan ihtiyacın azalacağı beklentisi fiyatları aşağı çekmeye başladı.

Brent petrol güne 95,18 dolardan başladı. Gün içinde en yüksek 95,71 dolar seviyesini gördü. En düşük de 94,66'ya geriledi. Şu sıralar brent petrol yüzde 1'e yakın kayıpla 94,90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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OPEC+'IN İSTEĞİ TABAN FİYATIN KORUNMASI 

OPEC+'ın dün aldığı kararla talebin çok yakından izlendiği ve petrol fiyatlarında belirli bir tabanın korunması ilkesinin olduğunu belirten analistler, brent petrol için destek seviyesinin 94,81 dolar olduğunu, bunun altının test edilmesi halinde aşağı hareketin 93,40-91,50 dolar seviyelerine doğru olacağını belirttiler.

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BIDEN ENERJİ FİYATLARINI DÜŞÜRMEKTE KARARLI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'in enerji arzının artırılmasını desteklemek ve fiyatları düşürmek için gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu söyledi.

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RUSYA'DAN AVRUPA'DA AKIŞ KESİLDİ

Rusya'da Kuzey Akım 1'de oluşan arıza nedeniyle Avrupa'ya doğal gaz akışı kesildi. Avrupa ülkeleri enerji darboğazına girerken önemli tasarruf tedbirleri almaya başladılar. Rusya'ya karşı enerji alanında fiyat sınırı getirmek isteyen ülkeler farklı enerji üretimi kanallarını kullanmaya başladı.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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