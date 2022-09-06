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Lufthansa pilotları yeniden greve gidecek

Güncelleme Tarihi:

#Lufthansa#Pilot#Grev
Lufthansa pilotları yeniden greve gidecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 08:20

Lufthansa pilotları istedikleri zammı alamayınca grev haklarını yeniden kullanma kararı aldı.

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Lufthansa'da uçuşlar pilotların istedikleri zamlar nedeniyle sekteye uğruyor. Lufthansa ve pilotlar arasındaki ücret anlaşmazlığı yolcuları mağdur etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü greve giden ve800'den fazla uçuşun iptaline neden olan Lufthansa pilotları, ücret konusunda anlaşma çıkmazsa yeniden greve gitme kararı aldılar.

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VC sendikasına üye 5 bin pilotun Çarşamba ve Perşembe günü grev gerçekleştireceği duyuruldu.

KARGO UÇAKLARI 3 GÜN ÇALIŞMAYACAK

Kargo uçaklarının pilotları da greve gitme kararı aldı ve Çarşamba'dan Cuma'ya kadar uçuş gerçekleştirmeyeceklerini belirttiler.

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Pilotların bağlı olduğu VC sendikası bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı ve sonrasında da enflasyon oranında otomatik artış talep ediyorlar.

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#Lufthansa#Pilot#Grev

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