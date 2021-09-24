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Perakendeciler AVM’leri bakanlığa şikâyet etti

#AVM#Bakanlık#Şikayet
Perakendeciler AVM’leri bakanlığa şikâyet etti
Aysel Alp

Giyimden takıya, ayakkabıdan ev tekstiline Türkiye’nin en büyük markalarını çatısı altında barındıran Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) başkanı Sinan Öncel, perakendecilerin kiranın dışında AVM’lere ödediği yıllık 4 milyar lirayı aşan genel gider faturası içinde yaklaşık 1.5 milyar liralık bölümün ‘sisler’ içinde olduğunu, ne için ödeme yaptıklarını bilmediklerini iddia ederek, Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

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Perakendeciler AVM’leri bakanlığa şikâyet etti

Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine, problem yaşadıkları AVM’lerin listesini Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini açıklayan Öncel, “Biz bu harcama kalemleri neyse öğrenmek istiyoruz. Tek isteğimiz şeffaflık. Bakanlık da bu talebimizi haklı bulmuş olmalı ki bizden rahatsızlık duyduğumuz AVM’lerin listesini istedi” diye konuştu. Markaların tek tek bu durumu bakanlığa şikâyet etme hakkı bulunduğunu anımsatan Öncel ancak pandemi nedeniyle perakendecilerin AVM’lere borcu olduğundan bakanlığa şikâyetten kaçındıklarını belirtti.

CEZA BEKLENİYOR

Öncel, “Bakanlık yetkilileri bize, o zaman dernek olarak siz başvurun, inceleyelim, dediler. Biz de onun üzerine benzerlerinden çok daha yüksek genel gider düzenleyen ve harcamaları şeffaf olmayan AVM’lerin listesini, gerekçelerimizle birlikte bakanlığa bildirdik. Bakanlığın bu tür durumlarda yüksek ceza kesme yetkisi bulunuyor. İşlem yapılmasını bekliyoruz” dedi. Üyelerinin yüzde 95’inin AVM’lerden detaylı masraf dökümü alamadığını belirten Öncel, “Evet elektrik fiyatları arttı, bunu anlıyoruz. Ama hepimiz şirketimize güvenlik, temizlik, yemek hizmeti alacağımız zaman üç yerden fiyat alıyoruz. Dolayısıyla AVM’lerin her bir gider kalemini görmek, ödeyenler olarak hakkımız. Yine bir yönetimle anlaşıyorlar, gayrimenkul yönetim bedeli adı altında AVM kiracısına yükleniyor. Genel giderin içine koyuyorlar. Yıllık 10-12 milyon da yönetim bedeli ödüyoruz. Detayını istediğimizde ticari sır, veremem, diyorlar. İyi de faturayı ben ödüyorum. AVM Yatırımcıları Derneği bunu biliyor ama engel olmuyor. Bir iki AVM bunu yapıyor, hepsi töhmet altında bırakılamaz, diyorlar. O zaman engel olun onlara. İstanbul’un en popüler bazı AVM’lerinde kira dışında ücret talep edilmiyor, çünkü yönetim genel giderleri baştan kiraya yüklüyor ve onun dışında hiç bir şey istenmiyor. Böylece perakendeci her ay ödeyeceği paranın ne olduğunu biliyor. Ama diğerlerinde kiranın yanı sıra ekstra faturalar çıkıyor” diye konuştu.

‘ŞEFFAF OLMALARINI İSTİYORUZ’

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SİNAN Öncel, bakanlığın perakende yönetmeliğine ekleyeceği bir hükümle sorunu çözebileceğini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı: “Birincisi şeffaf olun; kiralanabilir metrekare alanı ne kadar? İkincisi, kiralanabilir metrekare alanında hangi kiracı, ne kadar genel gider ödüyor? AVM-rezidans gibi karma projelerde temel giderlerden elektrik, suyun ne kadarı, AVM’nin, ne kadarı rezidansın ispatını istiyoruz. Pazarlama gideri ayrıca isteniyor. Zaten ciro artışından ilave kira alınıyor üstüne bir de pazarlama gideri niye alınıyor? Madem bu işin içinden çıkılamıyor, genel giderler sabit kiranın içine dahil edilerek sorun çözülsün. Perakende yönetmeliğine ‘mülkün yönetimiyle ilgili temel giderler hariç, yönetim gideri alınamaz’ hükmü eklendiğinde sorun biter.”

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#AVM#Bakanlık#Şikayet