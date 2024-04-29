Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yakın zamanda hayatımıza girecek yenilikler tanıtıldı... İşte geleceğin araç teknolojileri

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Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gösterilen yeni teknolojiler otomotiv endüstrisinin geleceğine ışık tuttu. Fuar, Çin’in yeni enerjili araçlarda neden öncü olduğunu ve dünya için ne anlama geldiğini tekrar gözler önüne serdi. İşte şova damga vuran; 1000 km’den fazla menzil sunan, yeni nesil çevreci batarya, sürüş esnasında batarya şarj eden süspansiyon, yakında siparişe açılacak uçan araç ve ultra uzun menzilli süper hibrit teknolojileri.





YAKLAŞIK dört yıllık aradan sonra kapılarını açan 18. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gösterilen yenilikler otomotiv sektörünün gideceği yön hakkında önemli mesajlar verdi. 1.500’den fazla katılımcı, 278 yeni enerji modeli ve 117 modelin dünya lansmanına sahne olan şov, Çin’in yeni nesil araçlarda neden öncü ülke olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaretçiler sergi salonunun ana girişine geçmeden önce 40 dakikadan fazla kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Bazı otomobil şirketlerinin sergi salonları girilemeyecek kadar kalabalıktı. Fuarda sergilenen teknolojiler ise yakın gelecek hakkında önemli bir ön gösterim niteliğindeydi. 1000 km’den fazla menzil sunan yeni nesil çevreci batarya, sürüş esnasında batarya şarj eden süspansiyon, yakında siparişe açılacak uçan araç, 1400 km menzilli süper hibritler ve otomobili oturma odasına dönüştüren modeller fuarın en çok öne çıkan yenilikleri oldu. İşte Pekin’den dünyaya yayılacak yeni araç teknolojileri...

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BATARYAYI ŞARJ EDEBİLEN SÜSPANSİYON

GEÇTİĞİMİZ yıl itibarıyla Türkiye’de de satışlara başlayan elektrikli araç devi BYD, Pekin’deki şovda DiSuz-Z isimli yeni süspansiyon teknolojisinin bir demosunu gösterdi. Araçlarda bulunan hidrolik amortisör sisteminin yerine bir tür “yüzen motor” görevi gören yeni platform dört motordan oluşacak 10 milisaniye tepki süresine sahip olacak. Her bir tekerin ayrı ayrı dengede kalması için görev yapan bu motorların ürettiği elektrik enerjisi aracın bataryasını şarj etme görevi de görebilecek. Tabi ki bu enerji geri kazanımı çok büyük olmayacak ama teknik anlamda önemli bir katma değer yaratarak geleceğin batarya teknolojileri için bir dönüm noktası olacak. DiSuz-Z isimli süspansiyon teknolojisi ilk olarak BYD çatısı altındaki Yangwang markasının elektrikli spor otomobili U7 ile piyasaya sürülecek.

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TEK ŞARJLA 1000 KM’DEN FAZLA MENZİL

KÜRESEL elektrikli araç batarya pazarının lideri Çinli CATL da Pekin Otomobil Fuarı’nda yeni teknolojilerini tanıttı. Tek şarjla tam 1000 kilometreden fazla sürüş menziline sahip olan yeni bataryanın lityum demir fosfat (LFP) türünde bir batarya olduğu kaydedilirken, CATL’nin Baş Teknoloji Sorumlusu Gao Huan, “Shenxing Plus” isimli bu bataryanın dünyanın bu menzile sahip ilk LFP bataryası olduğunu söyledi. LFP bataryalar elektrikli araçlarda daha yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalara kıyasla çevre dostu. Gao, şu anda 4 otomobil modelinin 700 km menzile sahip mevcut nesil Shenxing bataryasını kullandığını ve yılsonuna kadar 50’den fazla modelin daha bu batarya ile donatılacağını söyledi.

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YENİ NESİL YAŞAM KAPSÜLÜ

GEELY bünyesindeki elektrikli araç markası Zeekr, Pekin Otomobil Fuarı’nda park halindeyken küçük bir odaya dönüşebilen otomobili Mix’i ilk kez gösterdi. Genç ailelere odaklanan yeni nesil bir yaşam kapsülü olarak adlandırılan Mix’te ön koltuklar da arkada dönebiliyor ve aracın tam ortasında büyük bir masa bulunuyor. Eskiden Bentley de görev yapan Zeekr’in tasarım direktörü Stefan Sielaff yeni araçlarını, “Bu daha çok bir yaşam kapsülü. Tekerlekler üzerinde bir iPod” diyerek niteledi. 4688 mm uzunluğundaki aracın dingil mesafesi 3008 mm, yani Volkswagen ID Buzz’dan 24 mm daha kısa ve 58 mm daha geniş ancak dingil mesafesi 20 mm daha uzun. Şirket, Mix’in Haziran ayı sonuna kadar Çin’de satışa sunulacağını söyledi. Satış fiyatı henüz açıklanmadı.

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SÜPER HİBRİTLERE GEÇİŞ DÖNEMİ

ÇİN’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, Pekin’de benzinli araçların yanı sıra elektrikli ve hibrit araçlar geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Marka, Pekin’deki büyük şovda Türkiye’yi de yakından ilgilendiren geliştirdiği Plug-In Hybrid (şarj edilebilir hibrit) motor teknolojisine sahip araçlarını tanıttı. Tiggo 9 PHEV, Jaecoo 7 PHEV, Jaecoo 8 Phev ve SUV Exeed bu araçlardan bir kaçıydı. Chery’nin geliştirdiği süper hibrit DHT sisteminde enerji verimliliğini arttıran ve 165 kW güç sağlayan 3 elektromotor bulunuyor. WLTC normlarına göre bu araç 1400 km’nin üzerinde menzil sunarken sadece elektrikli olarak 100 km’ye yakın menzil sağlayabiliyor.

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UÇAN ARAÇLAR SİPARİŞE AÇILIYOR

ELEKTRİKLİ araç üreticisi Xpeng, uçan otomobili AeroHT’nin adım adım uçuşa elverişlilik iznine yaklaştığını açıkladı. Xpeng kurucu ortağı ve CEO’su He Xiaopeng fuarda yaptığı açıklamada, alçak irtifa hava yolculuğu sektörünün büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, yılın dördüncü çeyreğinde ön siparişe açmayı planladıklarını duyurdu. CEO He, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı ya da drone olarak adlandırılan bu aracın, toplu taşıma için ek bir seçenek sunacağı ve yolcuların trafik sıkışıklığından kaçınmasını sağlayacağı için insanların hayatını kolaylaştıracağını söyledi.

BURSALI DUSTER YOLLARA ÇIKIYOR

RENAULT markasıyla Bursa’da üretilecek yeni Duster tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da basın toplantısı düzenlenen model için ön siparişlerin mayıs ayında başlayacağı belirtildi. 2027’ye kadar Bursa Oyak Renault fabrikasında 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni model üreteceklerinin altını çizen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan Yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Renault Duster, bu yeni deneyimi Türkiye’den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model. Oyak’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek” açıklamasını yaptı. Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Duster’ın 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneği ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor.

KORELİ ÜRETİCİDEN TÜRKİYE İNDİRİMİ

HYUNDAI Assan, 2024 yılındaki elektrifikasyon stratejisine ağırlık vermeye devam ediyor. Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiği yeni donanım seviyelerinicazip ödeme koşulları ve fiyatlarla sunan şirket, geçtiğimiz ay satışına başladığı Ionıq 5 Advance modelinin fiyatında yüzde 8’e varan bir indirim yaptı. Gerek teknolojisi gerekse sunduğu üst düzey konforla segmentinde fark oluşturan Ioniq 5’in 4x2 çekiş sistemine sahip Advance donanım seviyesinin fiyatı 1 milyon 649 bin lira olarak belirlenirken aynı zamanda “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde” imkanı da var. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni donanım seviyemizle beraber Türk tüketicisinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşmalarını ve aynı zamanda geleceğin teknolojilerini en uygun fiyatla deneyimlemelerini istiyoruz” dedi.

FİLOSUNA 292 ELEKTRİKLİ KATTI

Operasyonel kiralama sektörü oyuncularından ALD Automotive- LeasePlan, Türkiye’de büyük ölçekli bir elektrikli araç filosu teslimatına imzasını attı. Bu kapsamda ALD Automotive | LeasePlan, AstraZeneca Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliği ile şirketin filosundaki 292 aracı elektrikli araçlarla yeniledi. Bu anlaşma, Türkiye’de hem lokasyon yaygınlığı hem de araç sayısı ölçeği bazında tek seferde gerçekleşen en büyük elektrikli araç filosu teslimatı projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. ALD Automotive- LeasePlan’in Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Tüm iş ortaklarımızı sıfır emisyona taşıyacak adımların atılmasında onlara destek olmaya devam ediyoruz” dedi.