MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÖzbekistan Hava Yolları'na Türk başkan yardımcısı
GeriEkonomi Özbekistan Hava Yolları'na Türk başkan yardımcısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Özbekistan Hava Yolları'na Türk başkan yardımcısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özbekistan Hava Yolları'na Türk başkan yardımcısı
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları'nın eski başkan yardımcısı Orhan Sivrikaya, Özbekistan Hava Yolları Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Özbekistan Hava Yolları tarafından kurumsal haber ve bilgilerin yayınlandığı Kurumsal Bilgi Merkezi'ne bildirilen açıklamaya göre, daha önce Özbekistan Hava Yolları’nda danışmanlık yapan Sivrikaya, şirket ortaklarının olağanüstü genel kurul toplantısında oy birliği ile başkan yardımcısı olarak tayın edildi.
Türk Hava Yolları'nın eski yöneticilerinden Sivrikaya, Kasım 2017’den bu yana Özbekistan Hava Yolları'nda stratejik gelişmeden sorumlu danışman olarak görev yapıyordu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle