ÖTV’siz araçta limit 1.6 milyon TL oluyor

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2024 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da netleşti. Bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. Önümüzdeki yılın yani 2024 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor. Yeni oran dikkate alındığında, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor. 2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL’ye yükselmişti. 2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.

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DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Bu arada, Vergi Usul Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yarısı kada indirme ve yüzde 50 arttırma yetkisi bulunuyor. Ancak, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da engelliler için belirlenen ÖTV muafiyetli araç üst limitinde bu oranın değişmesi beklenmiyor.

Diğer yandan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesaplanırken kullanılan değerler de yüzde 58.46 oranında artacak.

MTV DE BELLİ OLDU

Buna göre, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin TL’nin altında olanlar 2024’te 3 bin 359 TL MTV ödeyecek. 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri 2024’te 5 bin 852 TL yıllık MTV ödemesi yapacak. Aynı grupta yer alan fakat vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin TL ila 316 bin 445 TL aralığında olan araçların MTV’si de yıl başından itibaren 6 bin 440 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 316 bin 445 TL’yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 7 bin 26 TL MTV ödeyecek.

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EK MTV’NİN 2. TAKSİDİ GELDİ

İLK taksitinin ağustos ayında ödendiği Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) ikinci taksit bu ay ödenecek.Ağustos ayında sona eren süre 6 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. 1 Kasım tarihinde başlayan süre 30 Kasım tarihinde sona erecek. Eğer ödenmezse süresi içinde ödenmeyen amme alacağı kapsamında aylık yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Eğer 1 Aralık tarihinden sonra ikinci taksit ödenirse yüzde 2.5’luk gecikme zammı söz konusu olacak. Yasal düzenlemeye göre, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. EK MTV’den Temmuz ayında 1 milyar 583 milyon, ağustos ayında 6 milyar 908 milyon ve eylül ayında da 5 milyar 654 milyon liralık tahsilat sağlandı. Böylece toplam tahsilat rakamı 14 milyar 145 milyon lira oldu. 2024 yılı bütçe teklifinde yıl sonunda MTV’den 71 milyar 450 milyon liralık bir gelir elde edileceği tahmin edildi. 2024 yılında ise beklenen gelir 68 milyar 961 milyon lira olarak bütçe teklifinde yer aldı.