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Otomotivde satışlar 1 milyonu aştı: Togg, Tesla'yı solladı

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#Togg#Tesla#Otomotiv
Otomotivde satışlar 1 milyonu aştı: Togg, Teslayı solladı
Taylan Özgür Dil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:15

Türkiye otomotiv pazarı yılın 11 ayında tarihi seviye olan 1 milyon adedi aştı. Ocak-Kasım 2023 döneminde, otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 60.8 artarak 1 milyon 73 bin 982 adede ulaştı. Böylece otomotivde yıllardır geçilemeyen eşik olan 1 milyon adet satış gerçekleşmiş oldu. Ancak, 2024 yılında satışların 700-750 bin adede kadar gerilemesi bekleniyor.

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Otomotivde yıllardır bir eşik olarak görülen ancak bir türlü ulaşılamayan 1 milyon adetlik satış rakamına henüz yıl bitmeden ulaşıldı. Tarihi rekora giden yolda; pandemi döneminden bu yana biriken talep, sıfır araçların yatırım aracı olarak görülmesi, enflasyon, kur ve küresel maliyet artışları nedeniyle alımını erkene çeken tüketiciler etkili oldu. Yılın son çeyreğinde ise talebi markaların uyguladığı kampanyalar, alımını erteleyen tüketiciler ve filolar sırtladı. Ancak, 1 milyon adetlik satışın sürdürülebilir olması beklenmiyor. Pazardaki talebin karşılanması, artan sıfır araç fiyatları ve krediye erişimin sınırlı olması nedeniyle 2024 yılında satışların 700-750 bin adet bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

YÜZDE 60 BÜYÜDÜ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı Ocak-Kasım 2023 ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adede ulaştı.

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Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 66.2 oranında artarak 840 bin 925 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 43.7 artarak 233 bin 57 adede çıktı.
Satışlar kasımda hız kesmedi. Geçtiğimiz ay pazar yüzde 39.8 büyüyerek 115 bin 40 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 54.4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2.3 artarak 23 bin 616 adedi buldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.6 arttı.

EGEA AÇIK ARA LİDER

11 aylık dönemde en çok satan ilk 5 otomotiv markası sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Peugeot oldu. Premium sınıfta ise liderliği 29 bin 187 adede ulaşan Mercedes Benz sürdürdü. Yalnızca kasım ayına bakıldığında Renault’un en yakın rakibi Fiat’ı geride bıraktığı görüldü. Ocak-Kasım 2023 döneminde en çok satılan otomobil modeli ise 75 bin 299 adetle Fiat Egea Sedan olurken, bu modeli 50 bin 99 adetle Renault Clio, 36 bin 359 adetle Fiat Egea Cross, 28 bin 828 adetle Renault Megane Sedan ve 24 bin 612 adetle Toyota Corolla takip etti.

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TOGG, TESLA'YI SOLLADI

KASIM ayında elektrikli araç satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 977 artarak 10 bin 591 adede ulaştı. 11 aylık toplam satışlar ise 60 bin 101 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında Togg 4 bin 401 adet, ABD’li Tesla ise sadece 900 araç teslim etti. Togg ilk 11 aylık dönemde, 13 bin 572 adetlik satışa ulaşırken, Tesla’nın satışları 11 bin 600 adette kaldı. Böylece yılın son ayına girilirken Togg satışlarda Tesla’yı sollamış oldu.

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#Togg#Tesla#Otomotiv

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