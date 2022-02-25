Otomotiv devinde frenleme sorunu

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Honda Accord sedanları ve CR-V SUV'larındaki bir problemden dolayı araştırmaya aldı. Araştırmaya konu frenleme problemi.. Problem sürücülerin fren pedalına dokunmadan otomobillerin rastgele fren uygulamasından oluşuyor.

Araçlar, önlerinde duran bir araç veya aracın yolundaki bir yaya gibi belirli durumlarda sürücünün kendi kendine yapmaması durumunda otomatik olarak fren yapması gereken acil durum frenleme sistemleriyle donatılmış durumda.

Ani kazaları önlemek amacıyla yapılan bu sistemle ilgili 278 şikayet iletildi. Honda, e-postayla gönderilen bir açıklamada, "Honda, soruşturma süreci boyunca NHTSA ile işbirliği yapacak ve mevcut bilgileri kendi iç incelememize devam edeceğiz" dedi.