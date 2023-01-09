Otomobilde oyun zamanı... Geleceğin araç teknolojileri CES 2023’te gösterildi

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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 dün sona erdi. Geçmişte dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve kamera gibi ürünlerin yer bulduğu fuar, son yıllarda resmen bir otomobil şovuna dönüştü. Las Vegas’ta düzenlenen fuarda BMW renk değiştiren otomobilini, RAM yürürken sürücüyü takip eden pick-up’ını, WV markası Passat’ın yerini alacak ID.7’yi tanıttı. Togg vizyonunu gösteren kapsül aracı ile dikkat çekerken, Sony de Honda işbirliğinde üreteceği ilk elektrikli otomobili Afeela’yı gösterdi. Bu yılki şovda oyun sektörünün hızla dönüşen otomotiv sektörüne adapte olması ilgi çekiciydi. Üreticiler, yıllardır araç içi eğlence sistemlerinin temelini oluşturan radyo ve müzik uygulamalarının yerini, bilgisayar oyunlarına bırakacağına dair önemli duyurular yaptı. İşte otomotiv sektörü açısından CES 2023’te öne çıkanlar...

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680 BEYGİRLİK PEUGEOT

PEUGEOT fuar kapsamında INCEPTION CONCEPT isimli dikkat çeken bir konsept Sedan gösterdi. Bu model üretilmese de 2025 yılından itibaren markanın kompakt modelleri de dahil olmak üzere gelecekteki otomobillerine ilham verecek. Fütüristik ön kokpit tasarımıyla dikkat çeken INCEPTION CONCEPT, yapay zekâ, astronot kasklarının vizörüne uygulanan kromlu işlemi barındıran 7.25 m2’lik cam yüzeyler gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 680 HP’lik(500 kW) güce sahip konsept aracın 0-100 km/s hızlanması 3 saniyeden daha kısa.

PASSAT’IN YERİNE ID.7

VOLKSWAGEN altı yıllık aranın ardından CES 2023’e MEB (modüler elektrik platformu) temelli yeni elektrikli Sedan’ı ile döndü. Türkiye’nin sevilen modellerinden Passat’ın yerini alacak ID.7 ilk kez fuarda kamuflajlı olarak gösterildi. Yaklaşık 700 kilometreye kadar menzile ulaşabilecek ID.7’nin Türkiye gelişi ise 2024 yılını bulacak.

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ARACA UYGUN BULUT HİZMETİ

FORTNITE ve Apex Legends gibi popüler oyunların telefon, tablet ve TV’lerde oynanmasını sağlayan Nvidia’nın popüler bulut oyun hizmeti GeForce Now çok yakında otomobillere geliyor. Şirket, CES 2023’te, oyun platformunu internete bağlı birkaç araca entegre etmek için Hyundai Motor Group, Polestar ve BYD ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Yani artık otomobillere GeForce Now yüklenebilecek ve 1.000’den fazla oyun ücretsiz olarak konsol aracılığıyla oynanabilecek.

RENK DEĞİŞTİREN BMW

BMW fuarda dijital asistan, renk değiştirme teknolojisi ve arttırılmış gerçekliğe sahip ön camı bulunan fütüristik elektrikli otomobili i Vision Dee’yi tanıttı. Otomobilin dışı ayrı ayrı kontrol edilebilen 240 parçaya (E-INK) bölünebiliyor. Sürücüler ister tek renkle veya her bir paneli farklı renklerle seçerek aracı kişiselleştirebiliyor. Öte yandan, arttılmış gerçekliğe sahip ön camda sürüş bilgileri, iletişim ve oyun gibi birçok dijital içerik bulunuyor. Ön camın tamamını bilgi yansıtmak için kullanabilen marka, bu teknolojiyi 2025’te yollarla buluşacak NEUE KLASSE modellerinde kullanacak.

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SONY’DEN OYUNCU SEDAN

PLAYSTATION’un üreticisi Sony, Honda işbirliğinde ürettiği elektrikli Sedan’ı Afeela’yı tanıttı. İki Japon devi şu şekilde bir işbirliği yapıyor; Honda, otomotiv mühendisliği ve satış sonrası servis bölümünü sağlarken Sony, elektronik, sensörler ve eğlence dahil olmak üzere işlerin teknik tarafını kapsıyor. Otomobilin 2025’te satışa sunulması bekleniyor. Sony, elektrikli aracı Afeela’nın video oyunlarında kullanılan aynı Unreal Engine 3D teknolojisi ile çalıştırılacağını da söyledi.

14 MİLYON TL’YE UÇAN ARABA

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ABD’li Aska şirketi, CES 2023’te ‘Aska A5’ isimli 4 tekerlekli ve elektrikli uçan otomobili tanıttı. Tek bir şarjla 400 km gidebilen bu otomobilde ayrıca fazladan 80 km uçuş menzili sağlayan küçük bir benzinli motor da bulunuyor. Uçan otomobilin ABD’deki Federal Havacılık İdaresi tarafından bu ay içerisinde onaylanması ve 2026 yılında havalanması bekleniyor. Paylaşımlı araç hizmetinde kullanılacak uçan otomobilin fiyatı ise 789 bin doları (14 milyon TL) buluyor.