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Otomobil
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Elektrikli otomobillerde ÖTV artırıldı

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Elektrikli otomobillerde ÖTV artırıldı
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Binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, motor gücüne göre yüzde 10, 25 ve 60 olarak uygulanacak

Elektrik motorlu binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar için uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırıldı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 3'lük oran yüzde 10'a, motor gücü 85 kilovatı geçen fakat 120 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 7'lik oran yüzde 25'e, motor gücü 120 kilovatı geçenler için uygulanan yüzde 15'lik oran yüzde 60'a yükseldi.

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