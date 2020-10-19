Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor

Soydan, yaptığı açıklamada, fındığın yeni haftaya 24 liradan başladığını ifade etti. Geçen hafta bu rakamın 25 lira olduğunu belirten Soydan, serbest piyasada 1 liralık bir düşüşün söz konusu olduğunu kaydetti.

Soydan, serbest piyasada inişli çıkışlı fiyatın normal olduğuna işaret ederek, üreticilere, süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.