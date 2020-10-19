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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor

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Ordu'da serbest piyasada fındık 24 liradan işlem görüyor
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 24 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, yaptığı açıklamada, fındığın yeni haftaya 24 liradan başladığını ifade etti. Geçen hafta bu rakamın 25 lira olduğunu belirten Soydan, serbest piyasada 1 liralık bir düşüşün söz konusu olduğunu kaydetti.

Soydan, serbest piyasada inişli çıkışlı fiyatın normal olduğuna işaret ederek, üreticilere, süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.

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