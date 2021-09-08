Okullar açılıyor ama... Spotçular umduğunu bulamadı! İşte fiyatlarda son durum...

Hurriyet.com.tr; milyonlarca öğrenci ve memurun yaşadığı İstanbul'da ikinci el eşya piyasasını gözlemledi. Muhabirimiz Tuğba Öztürk, Yenibosna Spotçular Çarşısı'nda hem esnafın hem de öğrencinin ekonomisini tuttu.

Normal bir sezonda ikinci el eşya dükkanlarında en yoğun işin yapıldığı aylar ağustos, eylül ve ekim olarak ifade ediliyor.

Esnaf, her ne kadar hafta sonu iş yoğunluklarının arttığını belirtse de çarşıda sessizlik hakim.

"GEÇEN SENE İLE KIYAS YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

25 yıldır ikinci el alım satımı yapan Gezgin Altıntaş, esnaf tarafından dört gözle beklenen dönemin gelmesiyle bir ‘kıpırdanma’ olduğunu ancak umut edilen satışlara da bir türlü ulaşamadıklarını söyledi.

Altıntaş, geçen sene salgın nedeniyle işletmesinin sık sık kapandığını ve bu sebeple de hiç iş yapamadıklarını belirtti.

"OTURDUK BEKLİYORUZ"

İkinci el eşya satan bir esnaf olarak piyasanın yeni yeni toplandığını kaydeden Altıntaş, ‘’Salgının gölgesinde geçen senenin etkisiyle bu seneyi kıyaslamamız pek mümkün değil. Masraflarımız ağır zaten, oturduk satış yapmayı bekliyoruz’’ dedi.

Yenibosna’daki çarşıda dükkanı bulunan esnaflardan birisi de Yalçın Kök.

Tam 20 yıldır ikinci el eşya işinde olduğunu söyleyen Kök, yeni eğitim yılından umutlu olduklarını halde bekleneni bulamadıklarını açıklayan esnaflardan bir diğeri.

"NE ÖĞRENCİ NE DE MEMUR VAR"

Satışların durgun olduğunu belirten Kök, ‘’Umudumuz öğrenci ve memurlardı. Ancak şu an ne öğrenci ne de memur var’’ dedi.

"SATIŞLARDAKİ KAYIP YÜZDE 70"

Kök, normal bir döneme göre satış kaybının yüzde 70 olduğunu da açıkladı. Murat Yavaş ise, bu mesleği 15 yıldır yaptığını söyledi.

"BAKIYORLAR AMA ALMIYORLAR"

Yavaş, "Geçen sene gibi bu yıl da sezona kötü başladık. Ara ara öğrenciler gelip ürünlerimize bakıyor ancak almıyorlar" dedi.

"Geçen seneye oranla satışlarımız da yüzde 40’lık bir azalış yaşadık" diyen Yavaş, beklenen gün sonu satış rakamını bir türlü gerçekleştiremediklerini sözlerine ekledi.

Özellikle aileler, üniversiteyi yeni kazanan çocuklarının evleri için sıkı bir piyasa araştırması yapıyor. Sayısız ikinci el eşya dükkanlarını gezenler en uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünleri arıyor.

Bu isimlerden biri de İstanbul’u kazanan oğlu için İzmir’den gelen Eser Avcı. Avcı, 2 bin 200 lira kirası olan bir ev tutuklarını ve ilk başta emlakçı bedeli, depozitoyla birlikte sadece konuta 6 bin 600 lira para ödediklerini söyledi. Sırada ise evin eşyaları var.

Avcı, garanti süresi 12 ay olan bir yerden çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesini 4 bin 400 liraya aldığını açıkladı.

Sıkı bir pazarlık sonucu iki kişi için yatak, dolap ve şifonyer aldıklarını ve bunun bedelinin de bin 700 lira olduğunu belirten Avcı, "Ufak tefek eksikleri gidermek için buraya geldik. Sanırım buradaki alışverişimiz de bin 500 lira tutacak" dedi.

EŞYALAR NE KADARA MAL OLDU?

Avcı, "Sadece evin eşyaları yaklaşık 11 bin liraya mal olacak. Bu rakamın içerine yol ve yemek paralarını da eklemek lazım tabii ki" açıklamasında bulundu.

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