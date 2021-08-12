Satışlar 3 kat arttı! Pandemide resmen talep yağdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından biri de en çok merak edilen konulardan olan 'Okullar açılacak mı?' sorusuydu.

Bakan Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız" açıklamasında bulundu.

Normalleşme süreciyle birlikte okulların yanı sıra okul malzemeleri satan yerler olan kırtasiyelerin de durumları merak ediliyor. Pandemiyle birlikte okullar çevrimiçi sisteme dönse de birçok kişi evdeki zamanı hobi ürünlerinin kullanımıyla geçirdi. Özellikle dijitale yönelen kesim özellikle sanatsal malzemeler satın alırken, okulların yeniden açılacak olması fiziki mağazalara yeniden talep olur mu fiyatlar artış gösterdi mi sorularını akıllara getiriyor.

SANAL MAĞAZALAR DEVREYE GİRDİ

Konuyla ilgili konuşan F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) Genel Müdürü Süleyman Akçakoca, taleple ilgili, "Bildiğiniz üzerepandemi 1.5 seneyi aşan bir süredir devam ediyor. Daha önce hiç kimsenin, yasamadığı tecrübe etmediği bir süreçti. Önceleri çok ciddi kafa karışıklığı yaşandı. Şimdi ne olacak sorusu akıllara geldi. E-ticaret satış kanalına daha önce hazırlık yapmış olan kurumlar ve hızlı geçiş yapanlar sorun yaşamadı. Fiziki mağazalar kapandı ama sanal mağazalar devreye girdi" dedi.

HOBİ ALANLARINA İLGİ ARTTI

Akçakoca insanların eve kapanınca hobilerine ve ilgi alanlarına yöneldiğini belirtirken, "Resim yapmayı bırakanlar tekrar resim yapmaya başladı. Özellikle suluboya yapma eğilimi artış gösterdi. Bu da fırça, suluboya resim defteri, suluboya ( özelikle tablet suluboya) satışlarını artırdı. Kara kalem ve eskiz çalışmak isteyenler sanatsal kuru boya, dereceli kalem ve sketch çizim setlerinin ve sketch defterlerinin satışlarını tetikledi. Boyama ve çizime olan ilgi artışı topyekun olarak özellikle sanatsal kâğıt urun gamımızdaki tüm ürünlerde ciddi satışların gerçekleşmesini sağladı. Bunlar ile birlikte özellikle hobi kategorisinde ve özellikle akrilik boya satışlarındaki artış insanların evde kaliteli vakit geçirme isteklerinin sonucu." ifadesinde bulundu. Okulların online olmasıyla birlikte özellikle okul ürünlerinin satışlarının düştüğünü belirten Akçakoca, şu an durağanlık söz konusu olduğunu açıkladı.

CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Akçakoca artış yaşanan ürünleri sıralarken, çocuklar için ebeveynlerin özellikle akıl oyunları, boyama kitapları ve puzzle satın aldığını belirtti. Akçakoca konuşmasına şöyle devam etti: "Kapanmalar, kısıtlamalar insanların evde kaliteli vakit geçirme arzusu sonucunda tüm sanatsal boya ve kâğıt/defterleri gruplarının satışları ciddi artışlar getirdi. Unutulun hobiler veya yeni hobi edinme isteği kapanma ve kısıtlanmış donemde e-ticaret döneminde satış olarak bizlere yansıdı. Özellikle hobi akrilik boyası, DAS Seramik Hamuru, tablet sulu boya, gramajlı (300 gr) sanatsal suluboya defterleri, fırçalar, sketch çizim setleri, sanatsal kuru boya çeşitleri, sanatsal (dokulu ve gramajlı) resim defter satışlarında ciddi talep yağdı."

E-TİCARET HACMİ ARTTI

İnsanların ve firmaların daha çok online satışlara yöneldiğini belirten Akçakoca, "E-ticaret hızla büyüyen satış kanalının başında geliyordu. Pandemi süreci çok ama çok daha fazla hızlandırdı. Tüm fiziki mağazası olana perakende müşterilerimiz kendi web sitelerine bir taraftan yatırım yaparken diğer taraftan online platformlarda mağaza açarak e-ticaret hacimlerini artırdı. Salgın süreci iş yapış şekillerini ve tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıklarını değiştirdi. Dolayısıyla son 1.5 yıldır fiziki perakende mağaza satışları düşerken online satışlar tersine artış göstermektedir. Eskiden cirosunun yüzde 60-70'ni fiziki mağazadan yapılırken pandemi surecinde bu durum e-ticaret lehine değişmiştir" açıklamasında bulundu.

4 GRUP TERCİH EDİLDİ

Hem fiziksel hem de online satış yapan Atlas Kırtasiye Genel Müdürü Ozan Sait gelen taleple ilgili açıklamada bulundu. Sait, "Pandemi nedeniyle evde vakit geçirme süresi artığından okulların tam açılmadığından dolayı önceki senelere göre en çok hareket gören ürün grubular eğitsel ürünler, oyuncak, puzzle ve sanatsal grubu oldu. Azalan kategoriler ise çanta, kırtasiye ve kaynak kitaplarında gözlendi" dedi.

ONLİNE SATIŞLAR 3 KAT ARTTI

Sait son yıllarda online satışların özellikle tercih edildiğini belirtirken, "Online satışlarda artış grafiğini her sene gözlemliyorduk. Pandemi nedeniyle alışveriş alışkanlıkların değişmesi ile online satışın geçen seneye oranla 3 kat artığını söyleyebilirim. Mağazaların dönemsel kapatılması ile açıkçası ikisi birbirini dengelemiş oldu" dedi. Sait, fiyatların da yüzde 20-30 civarı artış gösterdiğini kaydetti.

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