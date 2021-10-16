Oktay, 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifini açıkladı: Aslan payı eğitime

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Oktay, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3.5 olarak tahmin edildiğini kaydetti. Gelecek yıl faiz giderlerine 240.4 milyar lira, sermaye gideri olarak bütçede yer alan yatırımlara 132.3 milyar lira kaynak ayrıldığını anlatan Oktay, “2022 bütçemizin yüzde 15.6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim alt yapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11.3 milyar liradan 15.2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dâhil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29.4 artırarak 273.5 milyar liraya yükseltmiş olacağız” diye konuştu.



SAĞLIĞIN PAYI YÜZDE 7

Oktay, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116.4 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6.2 milyar lira olmak üzere toplam 122.6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, “Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7’ye yükseltiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 304.6 milyar liraya ulaşıyor” diye konuştu.

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2.4 MİLYAR TL ELEKTRİK DESTEĞİ

Sosyal harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar liraya çıkarıldığını söyleyen Oktay, bu tutarın 2022 yılı bütçesinin yüzde 6’sına denk geldiğini vurguladı. Oktay, gelecek yıl ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar için 15.6 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımı için 13.2 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 1.3 milyar lira, asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 295 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

TARIMA 57.6 MİLYAR TL

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2022 yılı bütçesinden tarıma 57.6 milyar lira kaynak ayrıldığını dile getiren Fuat Oktay, tarımsal destek programları için 25.8 milyar lira, yatırım ödenekleri için 16.3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15.5 milyar lira kaynak ayrıldığını kaydetti. Oktay, 2021 yılında 9 milyar lira olan tarımsal sulama yatırım ödeneğinin 2022 yılında yüzde 39 artışla 12.5 milyar liraya çıkarıldığını söyledi. Oktay, reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ettiklerini belirterek, reel kesim destekleri için bütçeden 68.9 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Oktay, “İhracat destekleri için 5.2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2.9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1.8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz” dedi.

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YERLİLİK ORANI YÜZDE 80’LERDE

SAVUNMA sanayindeki yerlilik millilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’ler seviyesine yükseltildiğini vurgulayan Oktay, “Savunma Sanayi’nde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139.7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29.6 oranında artışla 181 milyar liradır. Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31.3 milyar lira olarak öngörülmektedir” dedi.