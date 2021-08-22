Öğrenci kredisinde yapılandırma için son 9 gün

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor. Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.



18 TAKSİT İMKÂNI

Söz konusu borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.



Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. İlk taksitin 30 Eylül 2021’e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor. Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1.09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1.18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1.27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün bulunuyor. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.



PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021’e kadar ödenmesi halinde ise yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Böylelikle peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2021’e kadar ödenmesi halinde de bu tutara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

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