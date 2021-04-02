Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu
Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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