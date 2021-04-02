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Ekonomi
Haber Giriş: 02.04.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu

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Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi belli oldu

Bakan Selçuk; “Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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