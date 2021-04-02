AGİ 2021 ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi bilgileri

AGİ ne kadar sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılında alınacak olan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ tutarı, kolayca hesaplanabiliyor. Peki, asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan AGİ miktarı ne kadar oldu? İşte, AGİ 2021 ücreti hakkında merak edilen bazı bilgiler

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Selçuk şunları söyledi;

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

AGİ TUTARI NE KADAR?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

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