MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Müteahhitler tek suçlu değil’
GeriEkonomi ‘Müteahhitler tek suçlu değil’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Aysel ALP
Haber Giriş: 12.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Müteahhitler tek suçlu değil’

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
‘Müteahhitler tek suçlu değil’
Abone Olgoogle-news

Seferihisar depremi sonrasında yıkılan 17 binada 115 kişi yaşamını yitirirken gözler bir kez daha müteahhitlere çevrildi.

Uzmanların “Bina enkaza dönmüşse, içinden canlı çıkması mucize oluyorsa, müteahhit çalmış demektir; demirden, betondan” değerlendirmelerini İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu’na sorduk. “Evet yıkılan binalarda müteahhitlerin payı olduğunu kabul ediyorum. Ama salt suçlu müteahhitler değil” diyen Tellioğlu şunları söyledi: “Binalar doğru zemine yapılmamış, sağlıklı mühendislik hizmeti verilmemiş, kaliteli malzeme kullanımı sağlanmamış, masa başında imzalar atılmış şantiyelere gidilmemiş ya da gidilse bile eksikler görmezden gelinmiş. İnşaatı yapan ustaların mesleki yeterliliklerine bakılmamış. İş yeri olan mağazalarda kolon kesimine göz yumulmuş. Dolayısıyla müteahhitlerin yanı sıra belediye ve mühendis denetim sorumsuzluğu var. Vatandaş da çürük binada oturuyor, afet riski kapsamında dönüştürelim, dediğimizde 100 metrekare çürük evi için 130 metrekare yeni ev istiyor. Başına talih kuşu konmuş gibi davranıyor, üstüne para istiyor. Belediyeler de kentsel dönüşümü gelir elde etme aracı olarak görüyor.”

False
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle