‘Müteahhitler tek suçlu değil’

Uzmanların “Bina enkaza dönmüşse, içinden canlı çıkması mucize oluyorsa, müteahhit çalmış demektir; demirden, betondan” değerlendirmelerini İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu’na sorduk. “Evet yıkılan binalarda müteahhitlerin payı olduğunu kabul ediyorum. Ama salt suçlu müteahhitler değil” diyen Tellioğlu şunları söyledi: “Binalar doğru zemine yapılmamış, sağlıklı mühendislik hizmeti verilmemiş, kaliteli malzeme kullanımı sağlanmamış, masa başında imzalar atılmış şantiyelere gidilmemiş ya da gidilse bile eksikler görmezden gelinmiş. İnşaatı yapan ustaların mesleki yeterliliklerine bakılmamış. İş yeri olan mağazalarda kolon kesimine göz yumulmuş. Dolayısıyla müteahhitlerin yanı sıra belediye ve mühendis denetim sorumsuzluğu var. Vatandaş da çürük binada oturuyor, afet riski kapsamında dönüştürelim, dediğimizde 100 metrekare çürük evi için 130 metrekare yeni ev istiyor. Başına talih kuşu konmuş gibi davranıyor, üstüne para istiyor. Belediyeler de kentsel dönüşümü gelir elde etme aracı olarak görüyor.”