MÜSİAD Vizyoner’21, 22 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek

Haberin Devamı

Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyası ve kamuoyunda ilgiyle takip edilen etkinliklerine devam ediyor. MÜSİAD, ulusal ve uluslararası arenada prestijine değer katmak ve marka değerini yükseltmek adına 2015 yılından bu yana her iki yılda bir; iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve hayata katkı sağlama adına MÜSİAD VİZYONER başlığı altında etkinlik düzenliyor. 2015 yılında “Gelecekle İş Yapmak”, 2017 yılında “Dönüşüm”, 2019 yılında “Dijital Gelecek” başlıkları altında düzenlenen MÜSİAD Vizyoner; 2021’de çok önemli bir başlıkla iş dünyasına seslenecek. “Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir“ fikrinden yola çıkan MÜSİAD Vizyoner, 2021 yılının zirve başlığını “Fark Et” olarak belirledi.

Gözden Kaçmasın Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama Haberin Tüm Görselleri

MÜSİAD VİZYONER’21 TANITILDI

Haberin Devamı

MÜSİAD Vizyoner’21’in tanıtımı için Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın lansmanında, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül hazır bulundu. Konuşmasında, belirlenen hedefler doğrultusunda Vizyoner’21’in çerçevesini farklılaştırmaya çalıştıklarını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “bunu yaparken de en büyük amacımız faydaya yönelik hareketler olmasıydı” dedi.

“Vizyoner; Türkiye’deki iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla toplum yararına gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Türkiye’nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programımız, geleceğimizin dönüşüm ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Vizyoner’21 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda Fark Etme gayesi taşımaktadır. Dijitali Fark Et, İklimi Fark Et, Girişimi Fark Et, Dönüşümü Fark Et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı ve “Fark Et” diyerek yarınlara yeni bir yol çizmeyi amaçlamaktadır. “

Haberin Devamı

ASMALI: FARK ETMEK, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR

2015’den bu yana farklı mottolarla gerçekleştirilen Vizyoner toplantılarına değinen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl gerçekleşecek Vizyoner’21’in de hayli iddialı olduğunu vurguladı:

“Teknoloji, dijital, global, inovatif gibi kavramlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, etkileri yaşamımıza yansımıştır. Bu etkiler de hepimizin yeni kurulan dünya düzenini Fark Et’memize aracı olmuştur. MÜSİAD Vizyoner olarak bizler de bu iç görü ile 2021 yılı programımızın başlığını “Fark Et” olarak belirledik. Çünkü her şey Fark Ederek başlar ve Fark Etmek geleceği inşa etmek demektir. Unutulmaması gerekir ki gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıkları ile öne geçiyor, markalar en farklı pazarlama taktikleri ve dönüşümleri ile müşterilerine ulaşıyor. Aslında bu devirde Fark Eden başarıyor. Ticarette başarıyor, dijitalde başarıyor, inovatifte başarıyor, dönüşümde başarıyor, sağlık alanında başarıyor; kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Bizler de MÜSİAD Vizyoner ailesi olarak, ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de Fark Et diyoruz…”

Haberin Devamı

ASMALI: ARALIK’TA İKLİM MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ

Mahmut Asmalı, daha güçlü, sürdürülebilir, üretken ve daha aydınlık bir Türkiye hedefi için MÜSİAD Vizyoner’21’de bambaşka bir iddiayı ortaya koyacaklarını söyledi: “Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulama ile iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu kapsamda MÜSİAD olarak bizlere düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir enerji dönüşümleri hedefimizde olacak. Sadece yenilenebilir enerji seçeneklerine değil, yeşil, karbonsuz enerji de gündemimizde olacak. MÜSİAD olarak gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı ve temiz bir Dünya bırakmak için çözümler üretmeye devam edeceğiz. Teşkilatımız bünyesinde bulunan Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve çok kıymetli akademisyenlerimiz ile Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için, danışma kurulumuzu oluşturduk. İklim ile ilgili manifestomuzu, yapacağımız çalıştayımızdan çıkan önergeler ile MÜSİAD olarak 22 Aralık’ta sizlerle paylaşacağız. “

Haberin Devamı

TÜRKİYE VE DÜNYADAN ÜNLÜ İSİMLER VİZYONER’21’DE

Zirvede yer alacak konuklara da değinen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin iki önemli değerini kamuoyu ile paylaştı: “’Değerlerimizi Fark Et’ özel panel başlığı altında Türkiye ve dünyadan önemli isimler zirvenin konuğu olacak. İş dünyasının önce isimlerinden Prof. Dr. Temel Kotil ve Steven Young Vizyoner’21’e büyük katkı sağlayacaklar. Ayrıca, psikiyatri konulu çok sayıda kongre ve sempozyumda konuşmalar yapan yazar, Psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar; şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki konuşma ve çalışmaları ile tanınan Profesör Doktor Sadettin Ökten zirvede yer alacaklar. ”

Haberin Devamı

GÜL: VİZYONER’21 YENİLİKLERLE GELECEK

Tanıtım toplantısında etkinliğin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül ise bu yılki etkinliklerde gerçekleşecek yenilikleri anlattı.

“Vizyoner’21 Fark Et Zirvesini belli periyotlar ile 2023 yılına kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. Anadolu’nun belli şehirlerinde Vizyoner’21 Fark Et’i herkesle buluşturmak, fayda sağlamak istiyoruz. Start-up’ların geleceğimiz için oldukça önemli olduğunu dile getirmiştik. Vizyoner 21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınıza çıkacağız. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, misyon ve vizyonlarından bahsedip start-up fikri olan kişilere de bir yol haritası göstermiş olacaklar. Yine Start-up exchange ödül törenimiz ile bir ilki gerçekleştirerek; “Özgün Ürün Şampiyonu”, “Sınır Tanımayan Şampiyon”, “En Çevreci Şampiyon”, ödüllerimizi takdim edeceğiz. Kendi alanının uzmanı olan seçici kurul üyelerimiz etkinliğimize katılan start-up’ları değerlendirecekler. Bu değerlendirmenin ardından etkinliğimizin sonunda ödül törenimiz gerçekleşecek. Vizyoner’21 Zirvesine davet ettiğimiz start-up’ların birçoğunun geleceğin markaları haline gelen unicornlara hatta decacorn’lara dönüşeceğine içtenlikle inanıyoruz. Ayrıca bir diğer sürprizimiz de Start-up’lar için özel kitapçık ve web sitesinin tasarlanacak olması… Kitapçığımız ve web sitemizde Start-up’ların bilgileri, vizyonları ve başarıları gibi bilgiler olacak; kitapçığımız etkinlik zamanı dağıtılırken, start-up bilgilerinin yer aldığı web sitemiz, gelecek Vizyoner’e yani 2023 yılına kadar açık kalacaktır.”

GÜL: DİJİTAL SANAT ESERLERİ SERGİSİ FARK YARATACAK

Erkan Gül, zirvede yer alacak dijital sanat eserlerinin de yine büyük ilgi uyandıracağını söyledi:

“Vizyoner’21 Fark Et Zirvesinde bu sene diğer senelerden farklı olarak NFT sergisi etkinlik alanında yer almak için gün sayıyor. Dijital sanat eserleri olarak bilinen NFT, son zamanlarda isminden sıklıkla söz ettirmektedir. Günümüz sanatına yeni bir anlam katan NFT bir sergi olarak Vizyoner’21 Fark Et’te yer alacak. Birbirinden farklı sanat eserleri dijital olarak sergilenecek, gelen tüm ziyaretçiler için kültürel bir şölen oluşturacaktır. “