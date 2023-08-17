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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda

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#Memur#Zam#Kamu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 08:01

Kamu çalışanları ve emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncüsü bugün gerçekleştirilecek. Kamu tarafının yeni teklifte bulunması bekleniyor.

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4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantıya gelindi. Geçtiğimiz toplantıda kamu işveren tarafı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini açıklamıştı.

Sendikalar ise bu zam teklifini reddetmiş ve revizesini talep etmişti.

Bugün yapılacak toplantıda kamu işveren tarafının yeni teklifini açıklaması bekleniyor.

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MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM İSTİYOR

memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış talep etmişti.

2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam istedi.

 

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#Memur#Zam#Kamu

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