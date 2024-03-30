Milyarderlerin en ilginç sabah rutinleri... Hamburger, MMA dövüşü, sörf

Haberin Devamı

Milyarderlerin günlük çalışma rutinleri, nasıl zengin olduklarına dair ip uçları veriyor. Ancak zenginlerin günü nasıl geçirdiklerinden çok, güne nasıl başladıkları da önemli. Belli bir programa göre hayatlarını sürdüren milyarderlerin her sabah mutlaka yaptıkları rutinler bulunmakta. Dünyanın en zengin insanları bu aktiviteleri yapmadak kesinlikle çalışmaya başlamıyorlar.

HAMBURGER İLE KAHVALTI



En ilginç sabah rutinlerinden biri olan milyarderlerin başında şüphesiz Warren Buffett geliyor. Sabah 6.45'te uyanan Buffett güne ekonomi haberlerini okuyarak başlıyor. Yatırım firması Berkshire Hathaway'ın kurucusu olan Buffett, her sabah ofisine giderken mutlaka bir McDonald's restoranına uğruyor. İlerlemiş yaşına karşın ünlü milyarder, sabahları kahvaltısını bu restoranda yumurtalı jambon ya da hamburger yapıyor. Buffett'in restoran zincirinde hissesi olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Haberin Devamı

UYANIR UYANMAZ MMA İDMANI



Mark Zuckerberg de sıradışı sabah rutini olan zenginlerden. Gün Zuckerberg için 8'de başlıyor. Eskiden sabahları koşuya çıkan Zuckerberg artık her sabah yakın dövüş sporu olan MMA ile Brezilya dövüş sanatı jiu-jitsu antremanı yapıyor. Hatta bir dönem Zuckerberg, ünlü UFC dövüşçüleri ile idman fotoğrafları da yayınlanmıştı. Bunun yanında Zuckerberg, her sabah mutlaka aceobook, Instagram ve Whatsapp hesaplarını da kontrol ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mark Zuckerberg (@zuck)'in paylaştığı bir gönderi

SÖRF YAPIYOR



Virgin Airlines, Virgin Galactic gibi şirketlerin sahibi olan Richard Branson da sabahları sporunu eksik etmeyen milyarderler arasında geliyor. Sabah 5'te uyanan Branson, çalışmaya başlamadan önce mutlaka günlük egzersizini yapıyor. Bazı günler tenis oynayan Branson, bazı günler ise bisiklete biniyor. Ünlü milyarder sabahları denizde uçurtmalı sörf olarak da bilinen kitesurfing de yapıyor.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın bir günü, milyarderin sabah 7'de uyanması ile başlıyor. 7 buçuğa kadar iş maillerini kontrol eden ve gerekli gördüklerini cevaplayan Musk, duş alıp 8'de çalışmaya başlıyor. Genellikle kahvaltıyı atlayan Musk, fabrika ziyaretleri, toplantılar gibi etkinliklere genelde 10'da gidiyor.

Haberin Devamı

NİŞANLI İLE SOHBET



Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, her sabah güne bir fincan kahve eşliğine nişanlısı Laura Sanchez ile sohbet ederek başlıyor. Bezos bir yandan da telefonundan günün önemli haberlerini okumayı ihmal etmiyor. Kahve ve sohbetin ardından işe başlamadan önce Bezos mutlaka günlük egzersizini yapıyor.





SABAH 4'TE UYANIYOR



Apple'ın 2011 yılından bu yana CEO'luğunu üstlenen Tim Cook, sabaha en erken başlayan milyarderler arasında. Cook güne sabaha karşı 4'te başlıyor. Önce iş maillerini kontrol eden Cook, sabah sporunu yaptıktan sonra duş alıp kahvaltısını yapıyor. Kahvaltının ardından kahve tercih eden Cook, erkenden çalışmaya başlıyor.

Haberin Devamı

Dünyanın en zengin insanı olan Fransız Bernard Arnault'un günü sabah 6.30'da başlıyor. Moda devi LVMH'nin CEO'su Arnault uyanınca genellikle moda haberlerini okuyup bir yandan çocukları ile telefonundan mesajlaşıyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise sabah 7'de uyanır uyanmaz hemen koşu bandında kardiyo egzersizlerini yapıyor. Gates bazı sabahlar da tenis oynuyor. İdmanın ardından ekonomi haberlerini okuyan Gates genellikle sabah 8'de iş başı yapıyor. Gates sabahları kahvaltı yapmayı tercih etmemesiyle biliniyor.