MIcrosoft evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Koronavirüs salgını yeni çalışma modellerini de beraberinde getirdi. Birçok uluslararası firma evden çalışma düzenine geçerken, salgın sonrasında bu uygulamanın devam etmesi için çalışmalar yapmaya başladı. Bu çalışmayı yapan şirketler arasında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft da yer alıyor. Microsoft, ABD’deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı. Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek. BBC’de yer alan habere göre, sürekli evden çalışmak isteyenlerin ise yöneticilerinden onay alması gerekecek. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter da geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarının isterlerse “sonsuza dek” evden çalışabileceklerini açıklamıştı. Google ve Facebook gibi sektörün önde gelen teknoloji firmaları ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.