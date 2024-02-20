Mesai saatlerinde kısalma tartışması

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Kamuoyuna yansıyan haberlerde, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi konusunun gündeme alınabileceği belirtiliyor. Bu konuda ise dönem dönem bakanların yaptığı açıklamalar bulunmakla birlikte henüz somut bir çalışma yok.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerle ilgili çalışma yapılıyor. Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilebileceği belirtiliyor. 2003 tarihli, hâlâ yürürlükte olan İş Yasası’na göre Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saat.

YENİ NESİL MODELLERE BAKILABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de mesai saatlerinin tartışılabileceğini belirtmişti. “Biz Türkler çalışma hayatımızı modernize ederek daha insani şartlarda, birim verimliliğini dikkate alarak düzenlemek durumundayız” demişti.

HENÜZ SOMUT BİR ÇALIŞMA YOK

Mesai saatlerinin düşeceği yönünde haberler çıkarken, bu yönde somut bir çalışmanın henüz bulunmadığı, Bazı Avrupa ülkelerindeki örneklerin değerlendirildiği ve ileriye dönük böyle bir konunun gündeme gelebileceği belirtiliyor.