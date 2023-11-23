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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı! 9 yılın zirvesinde

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervleri arttı 9 yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 14:37

Merkez Bankası'nın rezervleri 128,6 milyar dolardan 134,5 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlanma kendini gösteriyor. Para ve maliye politikasında yapılan reformların etkisiyle birlikte Merkez Bankası'nın rezervleri ivme kazanarak hızla artıyor.

Güven ve istikrar ortamıyla birlikte Merkez Bankası'nın rezervleri de 9 yılın zirvesine ulaşmış oldu.

Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Merkez'in toplam brüt rezervleri 128,6 milyar dolardan 134,5 milyar dolara çıktı. 

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Döviz rezervleri 89,23 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 84,64 milyar dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri ise 43,97 milyar dolardan 45,24 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 25 milyar 448 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 28 milyar 986  milyon dolara yükseldi. 

Merkez Bankasının rezervleri arttı 9 yılın zirvesinde

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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