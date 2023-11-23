KKM'de düşüş devam ediyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 838,8 milyar TL'den 2 trilyon 767,9 milyar TL'ye düştü. Böylece haftalık düşüş 70,9 milyar lira oldu.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 36 milyar TL'den 11 trilyon 107,2 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 960,2 milyar TL'den 14 trilyon 318,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 462,6 milyar TL'den 1 trilyon 455,9 milyar TL'ye geriledi. Bireysel kredi kartları 1 trilyon 15,7 milyar TL'den 11,4 milyar TL'ye düştü.

Takipteki alacaklar ise 173,5 milyar TL'den 175,7 milyar TL'ye yükseldi.