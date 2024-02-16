Merkez Bankası açıkladı... İşte en yüksek mevduat faizi... Borsa ve fonlarda kazanç daha mı fazla? İşte son durum...

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Parasını bankada mevduatta değerlendirmek isteyenler yüksek faiz elde etmenin peşinde. Bankaları arayıp en yüksek faizi hangisi veriyorsa ona yönelen mudiler, Merkez Bankası'nın verilerini de takip etmeye başladı.

TCMB, Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarını açıkladı ve en popüler olan 32 günlük ve 3 aylık vadeli mevduat faizlerinde düşüşler görüldü.

Merkez Bankası'nın verilerine göre 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz yüzde 43.89'dan yüzde 43.80'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz yüzde 50.99'dan 50.93'e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 43.89'dan 41.51'e, toplam mevduatlarda ise faiz yüzde 46.63'ten yüzde 46.48'e geriledi.

6 aylık vadede faiz yüzde 51.08'den yüzde 51.15'e, 1 yıldan uzun vadede ise faiz yüzde 39.10'dan yüzde 39.79'a yükseldi.

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MEVDUATIN GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA

Mevduat faizinin getirisi enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Başka bir deyişle parasını mevduata yatıranlar enflasyon karşısında parasının değerini düşürmüş oluyor.

100 BİN LİRAYA 50 BİN LİRA FAİZ

Yüzde 43.80 faizle 1 yıl boyunca anapara+faiz yenilemeli olarak 100 bin lirasını mevduata yatıranlar toplamda 53 bin 755 lira faiz geliri elde ediyor. Yüzde 5 oranında stopaj kesintisi de yapılınca geriye sadece 51 bin 67 lira kalıyor. Ancak son açıklanan enflasyon oranı yüzde 64.86 olarak gerçekleşti. Mayıs ayına kadar zirve yapması beklenen enflasyonun yüzde 75 seviyelerine çıkması beklentisi de piyasada hakim durumda. Bundan dolayı günümüz şartlarında vadeli mevduata yatırım reel bir yaklaşım olarak görülmüyor.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ VAR

Borsa İstanbul 7200 puan seviyelerinden 9282 puana hızlı yükseliş yaşadı. Hisse senedi bazında farklı kazanımlar olsa da ortalama olarak 1.5 aylık dönemde Borsa İstanbul'da yüzde 30 civarında prim yaşandı. Doğru hisselere yatırım yapanların kazançları daha da yüksek gerçekleşti. Böylece mevduatta 1 yıl bekleyip yüzde 50 civarında getiri sağlamak yerine Borsa İstanbul'da 1.5 ayda yüzde 30 civarında getiri sağlayanlar daha çok kazanmış oldu. Borsa yatırımı yapmak isteyenlerin profesyonel destek alması gerekiyor. Duyumlara göre hareket edilmemesi, şirket bazlı analizlerin yapılması büyük önem arz ediyor. Borsa yatırımı yapmadan önce bilgi sahibi olunması ve sonrasında küçük işlemlerle alıştırmalar yapılması menfaatinize olacaktır. Aksi halde tasarruflarınızı hızla şekilde kaybedebilirsiniz.

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FON GETİRİLERİ YÜKSEK

Fon getirileri de yüksek olmaya devam ediyor. Hisse yoğun olan agresif fonların aylık getirisi yüzde 40'a yaklaşırken son 3 ayda yüzde 50, 6 ayda yüzde 97, son bir yılda ise yüzde 200 civarında kazanç sağlayan fonlar bulunuyor. Fonları profesyonel kişiler yönettiği için tamamen kazanmaya yönelik hamlelerde bulunmak zorunda kalıyorlar. Fon getirisi yükseldikçe fona katılım ve fonun büyüklüğü de artıyor. Fon yatırımı yapmadan önce profesyonel destek ya da TEFAS üzerinden karşılaştırmalar yapıp Kamuyu Aydınlatma Platformu'na girerek fonun içeriğinde hangi hisseler ya da bileşenler olduğunu kontrol etmenizde yarar var. (Not: Fon getirilerini TEFAS'tan karşılaştırmalı olarak günlük aylık, 3-6-12 aylık ve daha uzun vadeli olarak görebilirsiniz. Çeşitli yatırım araçlarını içeren fonlar bulunuyor. Bu fonların getirilerini ve içeriklerini karşılaştırarak tercihte bulunabilirsiniz.)