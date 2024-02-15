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Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

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#İcra#Otomobil#Satış
Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:21

Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle haciz konulan otomobiller yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. Otomobillere sahip olmak oldukça kolay...

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Otomobil fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı haciz konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

Hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

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Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla girip icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Otomobillerin durumuna göre fiyatlarda değişiklik oluyor. Bazı araçların sorunu olmazken bazı araçlarda eksik parçalar olduğu için fiyatlar uygun yazılıyor.

Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

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Son dakika... Otomobiller yarı fiyatına satılıyor... 30 bin liraya da var 300 bin liraya da... İşte icralık araçlar

 

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#İcra#Otomobil#Satış

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