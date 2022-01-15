Memurun 2.5’luk zammı TOKİ önergesine takıldı

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Teklifin önceki günkü görüşmelerinde AK Parti ve MHP, müteahhitlere yönelik fiyat farkı düzenlemelerini içeren maddeye TOKİ ihaleleriyle ilgili önergesi tansiyonu yükseltti. Önergeyle teklifte, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil bu maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir” ifadesi eklenmek istendi.

Önergeye CHP ve HDP’den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Meclisi kapatıp gidelim daha iyi ya. Bu ne ya. Kapatalım Meclisi, kilitleyelim, gidelim ya. Bu önerge ‘TBMM’nin kapısına kilit vurulabilir, TBMM işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin’ önergesidir” dedi ve kimseye böyle sınırsız bir yetki verilemeyeceğini söyledi. HDP’li Garo Paylan da, “Böyle yasa mı olur ya. İyice çivisini çıkardınız” tepkisini gösterdi. Bu tartışmanın ardından CHP’nin istemi üzerine yapılan iki oylamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Meclis kapanırken, teklifin görüşmeleri de salı gününe kaldı.