Memur ve memur emeklileri dikkat! Son zam toplantısı bugün

Haberin Devamı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıda sendikalar kamu işveren tarafından yeni teklifler bekliyor.

Bugünkü toplantıda uzlaşma gerçekleşirse 2024-2025 yıllarını kapsayan zam oranları belli olmuş olacak.

Taraflar uzlaşamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek uzlaşı zemini oluşturacak.

31 Ağustos 2023 tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin zamları belli olmuş olacak.

Gözden Kaçmasın AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim Haberi Görüntüle

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM İSTİYOR

memur-Sen 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istedi.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etti.