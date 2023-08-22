AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim

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AnadoluJet ucuz bilet politikası kapsamında yeni kampanyasını duyurdu. Sonbahar-kış dönemini içeren kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimli gerçekleştirilecek.



Biletleme tarihleri 22-23 Ağustos 2023 olurken seyahat tarihleri ise 1 Ekim - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Kampanyadan yararlanmak için anadolujet.com veya mobil uygulamadan uçuş planlandıktan sonra ödeme sırasında "Promosyon kodu" alanına AJET30 yazılması yeterli olacak.



Biletler 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında indirimli satılmayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçuşları kapsamayacak. Kampanya dahilinde 3 milyon koltuk satılacak.