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AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim

Güncelleme Tarihi:

#Anadolujet#Uçak#Bilet
AnadoluJetten yüzde 30 indirim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:01

AnadoluJet sonbahar ve kış kampanyası gerçekleştirdi. Şirket tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim yapma kararı aldı.

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AnadoluJet ucuz bilet politikası kapsamında yeni kampanyasını duyurdu. Sonbahar-kış dönemini içeren kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimli gerçekleştirilecek.

Biletleme tarihleri 22-23 Ağustos 2023 olurken seyahat tarihleri ise 1 Ekim - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampanyadan yararlanmak için anadolujet.com veya mobil uygulamadan uçuş planlandıktan sonra ödeme sırasında "Promosyon kodu" alanına AJET30 yazılması yeterli olacak.

Biletler 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında indirimli satılmayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçuşları kapsamayacak. Kampanya dahilinde 3 milyon koltuk satılacak.

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#Anadolujet#Uçak#Bilet

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