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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan memura ek zamla ilgili önemli açıklama

#Memura Ek Zam#Ek Zam#Son Dakika

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ek zam konusunda Sayın Vedat Bilgin ile bir araya geldik. Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" dedi.

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Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını sağlayan madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kapsam genişletildi. Memurlar da dahil edildi.

'Memura bu nasıl yansıyacak, memurlar ne kadar ek zam alabilecek' Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'a açıkladı.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarından notlar;

Düzenleme dolayısıyla teşekkürlerimizi ifade ettik. Buradaki temel yaklaşım memurlarda matrağa kesintiye maaşla genel rakam arasında fark var. 4253 rakamının altından bir rakam hesabı yapılıyor. Aynı şey söz konusu değil. Aylık veya yıllık bazda memur lehine ufak bazılarında iyi avantaj oluşturuyor. Mesela ocakta yüzde 18'le başlayan vergi muamelesi yüzde 20'ye gidiyordu. Kamu dilimlerinde bazı yüksek maaş alanlar yüzde 20 dilimi görecek yüzde 27 dilimini görmeyecek. Eşi çalışmayan hizmetli için aylık 56 lira fark edecek. Maaşa ek ilave olacak. Lise mezunu hizmetli için 57 lira. Öğretmen için aylık 188 TL'ye tekabül edecek. Eşi çalışmayan 2 çocukluda bunun altında olacak. Mühendis için 205 lira. Bölge müdüründe 813 lira fark edecek. Yüksek vergi dilimi ile yüzde 20'lik dilim arasında fark var.

Seyyanen konusunda Memur-Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik.

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Sayın Bakan'a genel çerçeveyi aks ettirmiş olduk. Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki emtialardaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz.

Bundan önceki görüşmelerde ifade ettik. Birçok kalemde iyileştirmeyi belirttik. Buradaki rakamlar dikkate alındığında irili ufaklı rakamlar var. Bizim temel yaklaşımımız şu enflasyonla ortaya çıkacak rakam belki 16'nın üzerinde olacak. Olması gereken durum ortada. Seyyanen yukarı çıkaracak, maaşları yükseltecek bir rakama ihtiyaç var.

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Asgari ücretle iyileştirme yapıldı. En düşük memur maaşını dikkate alıyoruz. Masada ek zam için konuşulması gerekiyor. Yüzde 16 dediğimiz rakam yüzde 5 içindeyken söylüyorum. Asgari ücrete yapılan 1 yıllık iyileştirme yapıldı. Bizde de ocakta yüzde 5'le temmuzda yüzde 7 var. Ek zam dışında. Seyyanen bir iyileşmenin olması onlara da söylediğimiz. Maaşlara yansımada da maaşı yüksekle düşük olan arasında makasın arttığını görüyoruz.

3600 hakkında diyoruz ki toptan ele alınsın. Ek göstergelerin tamamına dokunmak gerekecek. Ek gösterge sistematiğinde merdiven gibi bir çerçeve söz konusu. Bakanlığın bir çalışma yaptığını belirtti Bakanımız. 3600 ek göstergelerin 2022 yılı içinde tamamlanması hakkında karara imza attık. Emeklilere de avantajı var. 750 ila 1000 TL arasında artışların olabileceği söz konusu. Çalıştığı ve göreve başladığı yıl hepsi etkileyecek. 

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