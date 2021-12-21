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Son dakika... Bakan Nebati açıkladı: Dövize endeksli TL mevduatın ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız

#Nureddin Nebati#Mevduat#Para
Son dakika... Bakan Nebati açıkladı: Dövize endeksli TL mevduatın ayrıntılarını saat 14:00te açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatları'na ilişkin olarak düzenlemenin bugün açıklanacağını söyledi.

Bakan Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Nebati "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası açıkladığı "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.

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SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük bir geri adım atmaya ne niyeti vardır, ne de böyle bir ihtiyacı vardır. Biz, bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedeflerimize ulaşacağız. Aksini iddia eden veya düşünen, dönüp kendini sorgulamalıdır. Bunca zamandır faizlerin yükseltilmesinden başka tek bir çözüm teklifi sunamayanların, Türkiye’yi de, dünyayı da doğru okuyamadıkları ortadadır." yorumunda bulundu.

Erdoğan "Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak, ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız. SWAP anlaşmalarının önceden belirlenmiş kur düzeyinden yapıldığı dedikodularını ortaya yayanların hangi alçak hesaplara hizmet ettiğini biliyoruz. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları art niyetleri yorumlarıyla milletimizi ülkeleri, yönetimleri, gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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