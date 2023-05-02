Mega Teknoloji Koridoru İzmir’den açıldı

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Türkiye’ye sivil teknolojiler alanında çağ atlatacak Mega Teknoloji Koridoru, iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan’dan dört şehre yayılıyor. “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli’den İstanbul’a, oradan İzmir ve Bakü’ye ulaşıyor. Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü’nün resmi açılışları için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Bilişim Vadisi İzmir Kampüsünde tören düzenlendi. Açılışlarla Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Bilişim Vadisi, global bir teknoloji koridoru haline gelecek. Törende Bilişim Vadisi tanıtım filmi ve Mega Teknoloji Koridoru açılış filmi gösterimleri yapıldı. Törende ayrıca Teknopark İzmir B1 ve B2 binaları, Kuluçka Merkezi, Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi, Hücresel Görüntüleme Araştırma Merkezi, Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği Bölümü hizmet binaları ve bin kişi kapasiteli öğrenci yurtlarının da açılışları yapıldı.



“6 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZA İSTİHDAM SAĞLAYACAK”



3,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bilişim Vadisi’nin şu an Türkiye’nin en büyük teknoparkı olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi, kuruluşundan bu yana savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ediyor. Mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine; yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde 500’e yakın firma Vadimizde yer alıyor. İlk imzası Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir ise 63 bin metrekare kapalı alana sahip. Yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. 6 binden fazla insanımıza istihdam sağlayacak. Sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve oyun teknolojilerine odaklanacak güçlü bir platform olarak ön plana çıkacak. Bilişim Vadisi İzmir bizim 2018 yılı seçim vaadimizdi. Söz verdik ve yaptık” dedi.



ÜCRET MÜJDESİ



Bilişim Vadisi İstanbul’un faaliyetine başladığını kaydeden Bakan Varank, şöyle konuştu: “Mega Teknoloji Koridoru, uluslararası alana uzayarak Bakü’ye kadar genişledi. Böylece, Bilişim Vadisi’ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı güçlenecek. İşbirliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak. Gençlik ve Spor Bakanımız ile oturduk, çalıştık. Sene sonuna kadar başvuracak ön kuluçka ve kuluçka firmalarından, projeleri kabul edilen firmalardan ücret alınmayacak.”



“MÜZMİN MUHALEFET”



Togg akıllı cihazlarının bataryalarını üretmek üzere SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsünün temelini attıklarını hatırlatan Bakan Varank, “Elektrikli araç vizyonumuzun ilk adımı olan yerli ve milli otomobilimiz Togg’la, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini tüm dünyaya gösterdik ama müzmin muhaliflere bir türlü gösteremedik. Ne demişti Kılıçdaroğlu hatırlayın ’Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?’ İşte burada, görüyorsunuz. Şimdi biz fabrikayı kurduk, otomobili ürettik. Bu sefer Kılıçdaroğlu sanki bugüne kadar her gün yerli otomobil üretiliyormuş gibi çıktı dedi ki ‘Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Ürettiğin otomobili kime satacaksın?’ Gördün mü kime sattığımızı? Onun aksine ülkesine inanan, Türk mühendislerine güvenen, Türkiye’nin otomobiline değer veren gösteren Türk milleti bu aracı alıyor. Şimdi Togg’da teslimatlar başladı. 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora ödeyip ön sipariş verdi. Elazığ, Isparta, Adana, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da ilk teslimatlar yapıldı. İnşallah 2025 yılından itibaren ihraç edip tüm dünyaya da satacağız” sözlerine yer verdi.



“ALLAH AŞKINA BİR KEZ DE MUTLU OLUN”



“Son zamanlarda biz yeni teknolojileri açıkladıkça, birilerinin dengesi iyice şaşıyor” diyen Varank, şöyle konuştu: “Togg için ‘Gemlik’te yapılmıyor, İtalya’dan geliyor’ yalanını ortaya atanlar oldu. Kendi hayal dünyalarında bir rota çizmişler, onu ispat etmeye çalışıyorlar. Ya sizin hiç iş bilen bir gazeteciniz yok mu? Hodrimeydan, hadi buyurun ispat edin. Varsa yoksa karalama. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için ‘Panayır’ diyenlerin Türkiye’ye ne faydası var. Biraz utanmak lazım. Teknolojisini tüm dünyaya kanıtlamış SİHA’larımıza ‘Oyuncak’ diyenler, TCG Anadolu için ‘İki bomba atsan batar’ diyenler; Allah aşkına bir kez de mutlu olun. Tebrik, teşekkür zaten beklemiyoruz. Bir kere de hazmedin en azından. Bu bir muhalefet anlayışı değil. Bununla Türkiye’yi ileri götürmek mümkün değil. Biz o muhalefetin de yerli ve millisinin geliştirilmesine katkı koyuyoruz. Eleştirilen dozajı düştüğünü görüyoruz. ‘Millet aç, hangi uzaydan bahsediyorsun?’ diyenler, uzay merkezi kurmaktan bahsediyor.”



“GENÇLER HİDROJENLE ÇALIŞANINI YAPACAK”



Ülke ve gençler için büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Varank, “Bugün hamleleri gerçekleştiriyoruz ama çok daha güzellerini gençlerimiz hayata geçirecek. Biz otomobili elektrikli yaptık, onlar hidrojenle çalışanını yapacak. Onlar insanlı uzay çalışmalarında tarih yazacak. Gençlerimizde bu kabiliyet var. Önlerine ne kadar çok imkan sunarsak bunu şeref sayıyoruz" dedi.



İMECE’NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILACAK



Türkiye’nin teknoloji altyapılarına ilişkin bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı hedeflerine yönelik adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Altı yıl önce çalışmalarına başladığımız Türkiye’nin metre altı çözünürlüklü ilk yerli ve milli uydusu İMECE, uzaydaki görevine başladı. 680 km uzakta, dünya etrafında günde 14 kez dönen uydumuzdan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız” duyurusunda bulundu.



“İÇİNE GİRDİĞİNİZDE ‘HELAL OLSUN’ DİYECEKSİNİZ”



TCG Anadolu’yu Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: “İnsansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu, Türkiye yüzyılının önemli nişanelerinden biri. TCG Anadolu, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü ve teknolojik kabiliyetlerini ortaya koyması açısından da çok önemli bir simge. İnanın aziz milletimiz bu teknolojilerin hayata geçmesinden o kadar memnun ki; İstanbul’da 140 bin kişi ziyaret etti. Bu hafta da İzmir’e Alsancak Limanı’na demirleyecek. İçine girdiğinizde ‘Helal olsun, bunu biz mi yapmışız?’ dedirten yüksek teknolojili savunma sanayi ürünü. İnsanı gerçekten gururlandırıyor.”



“İZMİR, MİLLİ TEKNOLOJİNİN DE ÖNCÜ ŞEHRİ OLACAK”



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İzmir öncü bir şehir. Milli mücadelenin öncüsü bir şehir. Tabii İzmir İktisat Kongresi ile milli ekonomide de öncü ruhun temsilcisi bir şehir. Emeğin şehri İzmir. Spor şehri İzmir. Köklü kulüpleri ile sporcularla ay yıldızımızı hep yükseklerde dalgalandıran şehir. Dinamizmi ile özgün ruhu, karakteri ile gençliğin şehri İzmir. İzmir’de bugün yine yeni bir başlangıç yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından biri olan Bilişim Vadisi İzmir’i açıyoruz. İzmir milli teknolojinin de öncüsü şehir olarak üretmeye öncü olmaya, en önde koşmaya devam edecek. Türkiye artık hayallerine yürüyen bir ülke. Havada, karada, denizde, nerede olmak gerekiyorsa bu ülkenin evlatları ile oradayız. Birileri hayal dahi edemezler bizim yaptıklarımızı. Bunu ortaya çıkarmak, onların çamur atarak örtmeye kalktıklarına ulaşmak nasip meselesidir. Bu nasibi tatmak bizim için bahtiyarlık” dedi.



YURT ELEŞTİRİSİ



İYTE alanında yer alan pek çok yatırımın genç odaklı siyasetin ürünü yatırımlar olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Yurtlar, Türkiye’nin yüz akı yatırımlarımızdan. İzmir’de de başvuran tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik. Türkiye’nin yurt konusunu sorun olarak istismar etmeye kalkanlar, bugüne kadar bulundukları yerel yönetimlerde kaç kapasiteli yurt yaptıklarının hesabını versinler. Yaptıkları bir yurt değil 10 yurt, bizim bir yurdumuz kadar kapasiteye sahip değil. Sadece bu konunun istismarını yapmakla, bu konunun algısını yapmakla meşguller. Togg’la ilgili algıları, savaş gemimizle ilgili algıları, şehir hastanelerini başlattığımızda kötüleyenler, pandemi döneminde bu vizyonun ne engin vizyon olduğu fark ettiler. İnsanlara faydalı olmak nasip meselesidir. Var olan çabayı takdir etmek, en azından hüsnü zanla yaklaşmak nasip meselesidir. Rabbim onlara da bu güzel tablodan nasip almayı, nasiplenmeyi nasip etsin” diye konuştu.



“GEREKEN TÜM ADIMLARI ATIYORUZ”



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir Teknoloji Üssü’nün 180 bin metrekarelik alanında hayata geçirilen dev projenin çok güzel yeni projelerin önünü açacağının inancındayım. İzmir’in tüm bileşenleri kentin güçlü potansiyelini açığa çıkarmak için var güçleri ile çalışırken, biz de gereken tüm adımları atıyoruz” dedi.



“SÖZ VERMEK KOLAY, ÖNEMLİ OLAN HAYATA GEÇİRMEK”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da “Buranın teknoloji üssü olması konusu sadece bizim vaadimiz değildi. Diğer siyasi partilerin büyükşehir adaylıklarının tamamında, rakibimiz CHP’nin burada teknoloji üssü kurma vaadi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı atandıktan sonra kilidi açan bir formül bulduk. ‘İzmir’i Bilişim Vadisinin buradaki merkezi yapalım’ dedik. Bir sözü vermek çok kolaydır. Önemli olan hayata geçirmek. Birileri sadece vaatte bulunabilir. Biz ise açıkca şekilde hayata geçirdiğimizi gösteriyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra da hep birlikte yeni eseler kazandırmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.



“BİR EVİN ODALARINI BİRLEŞTİREN KORİDOR GİBİ”



Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Mega Teknoloji Koridoru’nu, bir evin odalarını birleştiren koridora benzetti. İbrahimcioğlu, “Geleceğin teknolojilerini inşa edeceğimiz Bilişim Vadisi’nde askeri teknolojilerdeki bilgi ve birikim başarılarımızı sivil teknoloji alanına taşıyacağımız İzmir kampüsü; yatak mimarisi, kendi bölgesinden çıkan taşları ile örülü duvarları, sürdürülebilir altyapılarıyla geleceğin teknolojilerini geleceğin yaşam biçimiyle buluşturuyor” ifadelerini kullandı.



“İZMİR’İ KÜRESEL ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEK”

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İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde yürütülen politikalar neticesinde ülkemiz, yerli teknoloji üretimde öncü konuma geldi. Bir ülkenin en büyük servetinin beşeri sermayesi bilinci ile geliştirilen ulusal politikalarla her ülkenin beyin avcılığı yaptığına şahit oluyoruz. İYTE olarak artan sorumluluklarımızın ve toplumumuzun beklentilerinin farkında olarak durmadan çalışıyoruz. Bilişim Vadisi İzmir, çok önemli teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacaktır. Temellerini attığımız 399 gün boyunca 400. günü görmeden bugün açılışını yapıyoruz. Bilişim Vadisi İzmir, oluşturacağı katma değer, gerçekleştirecekleri işbirlikleri ve girişimci ekosistemine sunacağı katkılarla İzmir’i küresel çekim merkezi haline getirecektir.” Açılış programına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, AK Parti İzmir Milletvekili adayları, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.



SİVİL TEKNOLOJİLER ODAKTA



Bilişim Vadisi, Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılması amacıyla Kocaeli’de kuruldu. Türkiye’nin otomobili TOGG’a da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi; Kuluçka İşletme Merkezi, Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi, Türkiye Açık Kaynak Platformu, Hızlandırma Programları ve 42 Yazılım Okulları ile teknoloji ve inovasyon ekosisteminde adını sıkça duyurdu.



JEOTEKNOLOJİK AVANTAJLAR



İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle Türkiye’nin mevcut jeopolitik avantajlarını jeoteknolojik olarak da güçlendirmeyi hedefleyen Bilişim Vadisi, üniversitelerle geliştirdiği projeler, güçlü markalarla sürdürdükleri iş birlikleri ve girişimcilere sağladığı avantajlar ile dikkatleri çekiyor. Bilişim Vadisi’nin Kocaeli ve İstanbul kampüsleri, toplamda 475 firmayı bünyesinde barındırıyor. 314 projenin tamamlandığı, 530 projenin sürdüğü iki kampüste yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.