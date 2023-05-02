Bakan Nebati: Enflasyonu taviz vermeden düşürüyoruz, dövizde oyuna gelmeyin

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak vatandaşları uyardı ve oyuna gelinmemesi gerektiğini, dövizde ralli olmayacağını, seçim sonrası ikili fiyat mekanizmasına ilişkin adımlar atılacağını söyledi.

Bakan Nebati A Para TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, enflasyonu faiz tarafında taviz vermeden düşürmeye başladıklarını söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz. Gıda maliyetlerinde geçen seneye göre ciddi düşüş var. Türkiye soğan üretiminde mevsim şartları uygun gittiğinde üretim artıyor ya da azalıyor. Soğan patates fiyatları belli bir süre pik yapar ve normal seviyeye gelir. Mersin'de limon üretiminde patlama olmuş. Rekoltedeki büyüklükten dolayı iniş vardı, üretici rahatsızdı, katkı sağladık, üreticiyi rahatlattık. Patatesler depolarda kalmıştı geçtiğimiz yıl aldık ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bir partinin seçim propagandasında soğanı kullanması onların ne kadar zayıf olduğunu gösterme açısından bir değer. Soğanın belli bir müddet sonra kampanya başlattıktan sonra düşmeye başladı, nitekim ellerinde patladı. İngiltere'de soğanı ithal ettiğiniz için aynı fiyatı uygulayabilirsiniz. Domates Türkiye'de yaz geldiği için ucuz olur, kışın sera olduğu için fiyatı artabilir. Ette fiyatlarla ilgili oynama var. Çalışmalar yapılıyor. Bu tür sanal operasyonlara karşı teyakkuz halinde olunmasını istirham ediyorum. Ayçiçek yağıyla ilgili öyle bir kampanya başlatıldı ki, marketlerden aldı vatandaş, evlerine stokladılar. Hane stoğu sıkıntısını yaşadık. Üretimin artırılması, pazarlamanın iyi yapılması esas olduğuna göre bu biraz daha oynaklığın azaltılması yönünde olacaktır.

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"FAİZ ARTIRIMI TOPLUM TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİRŞEY DEĞİL"

Şu an faiz 8.5, enflasyon 50,5, 42,5 puan marj var. Bu marjın aşağı doğru hareket etmesi. Tek haneye düşünceye kadar da mücadelenin devam etmesi. Enflasyonla faizin aynı patikaya giriyor olması hedefimiz. Faizin aşağı düşürülerek enflasyonun düşmesi amacımız. Bu yola girdik, yolu görmüş olacağız. Faiz artırımı toplumun hiçbir aktörü tarafından da talep edilen birşey değil. Son birkaç aydır yılbaşından itibaren çok net şekilde millet ittifakının ekonomi kurmaylarına soruyorum. Cevap verin diyorum, cevap vermemek için çırpınıyorlar.

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"DÖVİZ KONUSUNDA OYUNA GELMEYİN"

Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; Oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek.