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Mahkemeden, WhatsApp ve Facebook itirazına ret

#WHATSAPP#Facebook#DAVA
Mahkemeden, WhatsApp ve Facebook itirazına ret

Rekabet Kurumu'na karşı Facebook ve WhatsApp tarafından açılan ve veri paylaşımına ilişkin davada mahkeme davanın reddine karar vererek Rekabet Kurumu'nun tedbir kararını haklı buldu.

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Kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği açıklanmış, aksi takdirde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bildirilmişti. İşte bu karar sonrasında Rekabet Kurulu (RK) 11 Ocak’ta WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açmıştı. Ayrıca soruşturma sonuçlanıp nihai karar alınıncaya kadar telafisi güç zararlar doğması ihtimaline karşı da RK, Facebook’un kararını durdurmuş, şirketin bunu da kullanıcılarına bildirme zorunluluğu getirmişti. İşte RK’nin bu kararına karşı Facebook İnc, Facebook İreland ve WhatsApp LLC dava açmış; kararın hukuki olmadığı; yanlı, tutarsız ve hatalı olduğu gerekçesiyle iptali istenmişti.

VERİ PAYLAŞIMINA ZORLADI

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Rekabet Kurulu ise savunmasında davacı şirketin WhatsApp kullanıcılarını haksız olarak WhatsApp verilerini Facebook ile paylaşmaya onay vermeye zorlandığı, bu konuda yeterli ve kapsamlı açıklama yapmaksızın bu şekilde güncelenmeye zorlanamayacağı, Facebook şirketinin bu şekilde güncelleme yapmaya zorlayarak aşırı veri toplayacağı, alınan bu kararın davacı şirketlerin faaliyetine herhangi bir engel teşkil etmediği savunularak davanın reddini istemişti.

TELAFİSİ GÜÇ DURUMLAR

İtirazı görüşen Ankara 4. İdare Mahkemesi, RK’nin savunması doğrultusunda davayı oybirliğiyle reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde “Kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra; kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilir. Söz konusu koşullarla daha kapalı bir gruptaki bilgilerin daha geniş bir kitleye açılımı sağlanabilir, Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bu verilerin paylaşılmasının WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının rekabet karşıtı endişeye yol açabileceği ortadır” denilerek telafisi güç durumlara neden olabileceği vurgulandı. Facebook ve WhatsApp’ın bu karara 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

 

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#WHATSAPP#Facebook#DAVA

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