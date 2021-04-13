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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Madenlerden devlete 1.2 milyar lira

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Madenlerden devlete 1.2 milyar lira

Madenlerden 2020 yılında 1.2 milyar lira devlet hakkı tahsil edildi.

Maden Kanunu gereği 81 ildeki işletme izni bulunan tüm maden işletme ruhsatlarından maden cinsi ayırt etmeksizin, sahada üretim yapılmasa dahi her yıl devlet hakkı alınıyor. 2019 yılında tüm maden grupları ve cinslerinde toplam 696 milyon ton üretim yapıldı. Maden yasasına göre devlet hakkının miktarı, yıllık olarak belirlenen ve maden cinsine göre değişen ruhsat bedelinden az olamazken, devlet hakkı tutarını maden grubu, maden cinsi, tenör, kalite, kalori gibi özellikler ile piyasada gerçekleşen satış fiyatları belirliyor.

İşletme izinli maden işletme ruhsatlarına ait devlet hakları bir sonraki yıl tahakkuk ediyor. Ruhsat sahipleri tarafından ödenen devlet haklarının, yüzde 50’si Hazine’ye giderken, geri kalan kısmı ise büyükşehir olmayan illerde il özel idareleri ve ruhsatın bulunduğu bölgedeki altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, ilgili ilçenin köylere hizmet götürme birlikleri hesabına aktarılıyor. 2019 yılındaki 696 milyon tonluk üretim üzerinden 1.2 milyar lira devlet hakkı tahsil edilirken, devlet hakkının 216.5 milyon lirası bu yılın ilk 3 ayında büyükşehir olmayan illerde yerel yönetimlere aktarıldı.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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