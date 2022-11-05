KYK borç faizi ve COVID cezaları siliniyor

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Elektrik, su doğalgaz ve telefon gibi aboneliklerde, 2 bin liranın altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası tasfiye edilecek. Salgında maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 milyar liralık borç silinirken, senet ve kredi kartı borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlara da sicil affı getirilecek. Yeni düzenlemeye göre atılacak adımlar şöyle:

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ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Öğrenim kredisi alanların kredi faizleri silinecek. Kredi borçları mezun olduktan 2 yıl sonra başlamak üzere ödenmeye başlanacak. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine, herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Öğrenim kredilerinin gecikme faizinden vazgeçilmesiyle 20 milyar liralık destek sağlanmış olacağı belirtildi.

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ELEKTRİK, SU DOĞALGAZ İCRALARINA TASFİYE

Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel gereksinimlere ilişkin abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takibindeki 2 bin liranın altındaki borçlar, ‘değersiz alacak’ olarak tanımlanacak. Bu düzenlemeyle 5 milyon kişiye ait 9 milyon borç dosyasının tasfiye edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerinde bulunan 1 milyon kişinin 2 bin 500 liranın altındaki borçları da silinecek.

YEMEK VE ENERJİ DESTEĞİ

İşverenler, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnasından yararlanacak. İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı da gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

ENERJİDE VERGİ MUAFİYETİ

Yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kilovattan 50 kilovata çıkarılacak. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları ya da kiraladıkları konutların çatı ya da cephelerinde kurulu gücü azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak.

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SALGIN DÖNEMİ CEZALARINA AF

COVID-19 salgını sürecinde maske takmayanlara ya da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen para cezalarına da af getiriliyor. Bu düzenlemeyle yaklaşık 3 milyar liralık cezanın tahsilinden vazgeçiliyor. Ancak şu ana kadar tahsil edilen cezalara ilişkin paralar ise iade edilmeyecek. Gerçeğe aykırı sağlık raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 65 yaş üstü kişilere yapılan yersiz ödemeler tahsil edilmeyecek, yapılan yersiz ödemeden kaynaklı ceza ve faizleri silinecek. İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri net asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

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KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASINA UZATMA

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları istisna kapsamında tutulacak. Cumhurbaşkanı’na, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

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KARA LİSTE TEMİZLENECEK

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri “kara liste”ye alınanlar için de ‘sicil affı’ getiriliyor. Buna göre bu borçları nedeniyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023’e kadar tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde, kara listeden çıkarılacaklar. Bu borçların anapara veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olacak.

AYM DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkan ve üyelerinin zorunlu emeklilik yaşından önce görev sürelerinin dolması halinde, önceki görevlerine dönmesinin yolu da açıldı. Buna göre AYM’nin, zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan başkanı ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından seçilen üyeleri herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönecekler, boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olacak.

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