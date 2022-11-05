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Elektrik borçlarına yapılandırma yolda

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#AK Parti#Elektrik Borçları#Yapılandırma
Elektrik borçlarına yapılandırma yolda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

AK Parti, yeni bir enerji paketi hazırlıyor. 2006 yılındaki elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından tahsil edilemeyen 1.6 milyar TL’lik borçlar için yeni bir yapılandırılma yapılacak.

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Bu kapsamda, toplamda 6 milyar TL elektrik borcunun olduğu, bugüne kadar 1.6 milyar TL’nin tahsil edilemediği belirtildi. Bu borçların 1 milyar TL’lik kısmının tarımsal sulamadan kaynaklandığı, 600 milyon TL’lik kısmının ise ölen ya da ortadan yok olan yani tahsil kabiliyetini kaybetmiş kişilere ait olduğu aktarıldı. Konut borçlarının silineceğini ifade eden AK Parti kurmayları, 2006 öncesine ait olan elektrik borçlarının ana para üzerinden 3 yıllık tahsisle yapılandırılacağını ifade etti.

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HİDROJENDE AB MODELİ

Bunların yanı sıra pakette, hidrojende AB modelinin uygulanması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Hidrojenle ilgili yatırım alanı açmaya çalışıyoruz. Hidrojen özellikle yenilenebilir enerjide gazı kısmen ikame edebilecek bir yakıt olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği hidrojenin gazın yerine geçmesi için şu anda 250 milyar Euro kaynak ayırıyor. Avrupa’da şu anda toplam borulardaki gazın içine yüzde 20 hidrojen katıyorlar” dedi. Bu kapsamda hidrojen yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara hem yasal zemin oluşturulacak hem de teşvik verilecek.

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TÜRKİYE HIZLI ADAPTE OLACAK

Dünyanın enerjide bir kırılma dönemine girildiğini kaydeden AK Parti kurmayları şunları aktardı: “Avrupa’nın fosillerden kurtulma planı var. Rusya-Ukrayna krizi girince, AB de Rusya’dan gaz alımını kesince, dönüşümde daha hızlı yol almak için çözüm bulmaya çalışıyorlar. Avrupa şu anda ‘gazdan kurtulalım, her şeyi artık elektrikle çalıştıralım. Araba ve evleri elektrikle ısıtalım. İlla gaz kullanılacak yerlerde de hidrojeni ekonomik hale getirelim ve hidrojene geçelim’ diyor. Bu dönüşüm için kısa dönemde 500 milyar dolar ayırıyor. Özellikle otomobildeki 2035’i son tarih kılıyor. Türkiye bu dönüşüme en hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve yönetebilecek bir ülke. Rüzgârı ve güneşi verimli olan bir ülke. Rüzgârda ve güneşte yüzde 70 yerliliklere ulaştık. Güneşte de tedarikte dünyanın 4’üncü sırasındayız. Türkiye bu enerji kırılmasında piyasa yapıcı ülke olarak öne çıkabilecek potansiyele sahip.”

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#AK Parti#Elektrik Borçları#Yapılandırma

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