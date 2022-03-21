Kuyumculardan banka hamlesi! Altınbank kuruluyor

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İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün bankacılık alanındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, sahip olunan güçlü sermaye yapılarının değerlendirilmesi, sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

“Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza bir müjde vermek istiyoruz. Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecektir. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecektir. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecektir. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacaktır. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacaktır.”

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ALTINBANK, BU YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇECEK

Başkan Atayık, hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yapılacak çalışmalar neticesinde Altınbank’ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

“İstanbul Kuyumcular Odası olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yürüteceği çalışmalar neticesinde bir yol haritası ve tarih ortaya çıkacaktır. Sektör olarak kendi içimizde yaptığımız görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank’ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

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KİMLER, ÜYE OLABİLECEK?

“Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır.” diyen İKO Başkanı Mustafa Atayık, “Kuyumculuk ve mücevherat sektörümüzün kurumsal yapıları, organizasyonları, Türkiye’nin en ücra köşesinde bile hizmet veren 40 bin civarındaki kuyumcu meslektaşımızın gücünün de bu amaç doğrultusunda birleştirilmesiyle; ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz adına bu girişimin başlatılması çok isabetli bir karar olmuştur.” sözleriyle girişimin önemine dikkat çekti. Atayık, bankaya tüm sektörel kurumlar ve tüm kuyumcu işletmelerinin ortak olabileceğini bildirdi.

“Güçlü ortaklık yapısı oluşturabilecek. Çünkü, (40 bin meslektaşımız, kuyumcu esnafımız, BİST, kıymetli maden aracı kuruluşları, yetkili müesseseler, döviz büroları), sektörün kurumsal yapıları (Mücevher İhracatçıları Birliği, İTO ve İSO kuyumculuk komiteleri, kuyumcu oda ve dernekler) ortaklık yapısında kullanabilecektir. Ortakların kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve döviz efektif işlemlerinde, sektöre özgü kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, Borsa İstanbul üyeleri için de bir kaynak oluşturacaktır.”

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‘GÜVENLİ LİMANINIZ’ SLOGANINI KULLANACAK

Altınbank’ın kurumsal yapılanmasında “İkinci Adresiniz” ve “Güvenli limanınız sloganlarını kullanacağını vurgulayan Atayık, kurumun işleyişinde ise EFT ve EDT sistemlerinin aynı anda kullanılacağına dikkat çekti.

“Fiziki olarak kıymetli madenlere, taşlara ve dövize en kolay erişilebilen banka hüviyetine kavuşması hedefleniyor. Altınbank, ülkemizde altın piyasalarının regülasyonunda daha önce alınan sorumluluklar, Elektronik Fon Transfer Sistemleri yani (EFT) alt yapısını kullanacak. Banka, ayrıca üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani (EDT) sayesinde; kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecek. Öte yandan, fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkânları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacak.”

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ALTIN MEVDUAT SAHİPLERİNE EK GETİRİ İMKANI

İKO Başkanı Atayık, bankanın bir yandan sektöre özel kredi imkanlarının geliştirilmesini sağlarken, diğer yandan da altın mevduat sahiplerine ek getiri imkanı sunacağını söyledi.

“Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kar payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye’de ve belki de dünyada ilk olarak küçük; ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır. Bu yolla ülke içinde yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım türünden altınlarının ekonomiye kazandırılarak, yurt dışından altın ithalat oranlarının azalması planlanmaktadır.”

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Yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunacak olan Altınbank’ın bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı, etkin ve ihtisas gerektiren görevleri üstleneceği değerlendiriliyor. Altınbank’ın özellikle sektör mensuplarının kredi ve finans ihtiyaçlarının karşılamanın yanı sıra yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması konusunda da öncü olması bekleniyor.