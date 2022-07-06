Küresel piyasalarda neler oluyor? Euro ve altın neden düştü… İşte sebepleri

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Küresel piyasalar resesyon riskini fiyatlamaya başladı. ABD ve Avrupa’daki ekonomilerin sağlıklı ilerlemeyişi euro/dolar paritesinde bozulmalar ortaya çıkardı. Euro dolar karşısında hızlı güç kaybetti ve Aralık 2002 tarihine geri döndü. 20 yıldır bu kadar düşük seviyeyi görmeyen euro 1.03’ün altına gerilemiş oldu. Böylece yılbaşından bu yana euro, dolar karşısında yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9.3 oranında değer kaybetmiş oldu.



ESAS SEBEP RUSYA VE DOĞAL GAZ



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan ekonomilerdeki kötüleşme her geçen gün daha ağır yaralara neden oluyor. Avrupa’nın Rusya’dan doğal gaz temininde sorunlar yaşaması, yüksek enerji fiyatlarının giderleri ve maliyetleri artırması ABD’den sonra Avrupa’da da resesyon seslerinin yükselmesini sağladı.

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ABD EKONOMİSİ DE PARLAK DEĞİL



ABD ekonomisi de küresel çapta etkili olan enflasyonla mücadele etmeye çalışsa da başarılı olma ihtimali her geçen gün zayıflıyor. ABD’deki ekonomik aktivitede durgunluk yaşanması ve enflasyonun da bununla birlikte olmasından dolayı stagflasyon ihtimali artıyor. Ayrıca 2022’nin ilk çeyreğinde daralan ekonominin ikinci çeyrekte de daralması bekleniyor ve resesyon endişeleri de etkili oluyor.



40 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu dizginlemek için küçük faiz artırımları gerçekleştiren Fed’in hamlelerinin yetersiz kalacağı düşüncesi de realize olmaya başladı.



RUSYA’YA AĞIR YAPTIRIMLARIN FATURASI DEV EKONOMİLERE KESİLDİ



Rusya’nın Ukrayna’da savaşa devam etmesi nedeniyle AB ve ABD, Rusya’ya karşı sert tutum içine girişti. Rusya’dan ticareti neredeyse durduran AB ve ABD ilk zamanlarda etkisini farketmese de zamanla acı ilacı içmek zorunda kaldılar. Doğal gaz ve petrol zengini Rusya’dan ithalatın önüne geçmeye çalışan ülkeler enerji piyasasındaki dengeyi bozdu. 2022’ye 80 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol savaşla birlikte 133 dolara kadar yükseldi. Rusya’dan petrol alınmaması nedeniyle diğer petrol üreten ülkeler faaliyetlerini artırsa da maliyetlerin aşağı çekilmesine yardımcı olmadı.



Dünyayı büyük enerji krizinin içine atan yaptırımlar nedeniyle Rusya doğal gaz ve petrolü kendi para birimiyle satmaya başladı. Avrupa’da enerjiye muhtaç olan ülkelerden bazıları bu durumu kabul etti. Gazprombank’ta hesap açan ülkeler Ruble karşılığında doğal gaz almaya devam ediyor.

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RUBLE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇ KAZANDI



Rusya savaşta askeri olarak güçlerini kaybetmiş olsa da ekonomik açıdan para birimi dolar karşısında güç kazandı. Savaş başlamadan önce 1 dolarla 73 Ruble alınırken, savaşla birlikte 1 dolarla 154 Ruble alınmaya başladı. Savaşın seyrinde Ukrayna’nın etkisiz kalışı, atak gerçekleştirememesi ve ABD’le AB’den beklediği desteği görememesi nedeniyle Rusya’nın ilerleyişini durduramadı. Ülkeler de Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Ancak yaptırımlar ters tepti ve dolar Ruble karşısında değer kaybetmeye başladı. Savaş öncesi durumdaki stabil seviyeyi de kıran Ruble güçlendi. 1 dolarla Mart 2022’de 154 Ruble alınırken 26 Haziran 2022’de 1 dolarla 50 ruble alınıyordu.



GÜÇ KAZANMASININ SEBEBİ NE?



Ruble’nin güçlenmesinin ana sebebi piyasadaki Ruble’nin doğal gaz ve petrol satışından dolayı az bulunması. Rusya, doğal gaz ve petrol almak isteyenlere sadece Ruble ile satış yapıyor. Bu da piyasada Ruble’ye olan talebi artırıyor.



Bunun dışında ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle ihracat ve ithalat, enerji dışında aşırı derecede yavaşladı. Ülkenin talep ettiği ürünlerin gelmemesi, ürettiklerini de ihraç etmekte zorlanması nedeniyle halkın talebi de zayıfladı. Bu nedenle de dövize olan ihtiyaç da düştü ve Ruble güçlü duruşunu devam ettirmeyi sürdürüyor.

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GÖRÜNMEYEN TEHLİKE KORONAVİRÜS



Koronavirüs pandemisinde bahar aylarında yavaşlama görüldü ve dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan tedbirler birer birer kaldırıldı. Bahar aylarına girişte Çin’de koronavirüs yüksek vaka rakamlarına çıkınca Çin sert tedbirler alarak kapanmaya gitmiş, bu durum da dünya ticaretinin sekteye uğramasına neden olmuştu. Çin’in tedarik ve lojistik alanda hareketsiz kalması dünyada da birçok alanda üretimi zor duruma düşürdü.

Günümüzde de koronavirüs vaka sayılarında genel düzeyde artış görülüyor. Uzmanlar sonbahar ve kış aylarında maskelerin ve tedbirlerin geri dönebileceği uyarısında bulunuyor.



Küresel ekonomideki güçsüzlüğün üstüne koronavirüs pandemisinin artış göstermeye başlaması dünya ticaretinde yine aksamaların yaşanabileceğine işaret ediyor.



PETROL ÇAKILDI



Küresel çapta durgunluk beklentisi nedeniyle petrole olan talebin düşeceği beklentisi hakim olmaya başladı. Kısa sürede 133 dolara yükselen Brent petrol resesyon endişelerinin artmasıyla dün yüzde 11’e yakın düşüşle 102 dolar seviyesine kadar geriledi.

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DOLAR KÜRESEL ÇAPTA YÜKSELİŞTE



Dolar hemen hemen tüm para birimleri karşısında dün değer kazandı. Başta euro olmak üzere güçlü para birimleri karşısında prim yapan dolar bugün de güçlü duruşunu koruyor. Euro/dolar paritesi sabah saatlerinde 1.02497 seviyesindeyken dolar/TL ise 17.0192 seviyesinde işlem görüyor.



EMTİA PİYASALARINDA DA SERT DÜŞÜŞLER VAR



Emtialara bakıldığında da talepte düşüş yaşanacağı beklentisi düşüşleri getirdi. Riskli varlıklardan kaçmak isteyen yatırımcılar sert fiyat ve miktar hareketlerine neden oldu. Nakitte kalmayı tercih edenler nedeniyle satışlar hızlandı.



Ons altın 1764 dolara kadar geriledi ve gram altın 967 lira seviyesinde bulunuyor. Demir cevheri de Çin’deki talep görünümünün netleşmemesi nedeniyle sert düşüş yaşadı. Gümüş fiyatları da aşağı yönlü seyir izliyor.