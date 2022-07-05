Son dakika: Kritik imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ticaret hedefi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
TİCARET HACMİNDE REKOR SEVİYE
Değerli dostum Draghi ve heyetini misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Geçen ay Toskana'daki helikopter kazası sonrası gösterilen işbirliği için teşekkür ediyorum. NATO müttefikimiz İtalya'yla toplantımızı icra ettik. Bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. 9 anlaşma imzaladık. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz rekorla 23 milyar doların üzerine çıktı. Mevcut rakamlar 25 milyar eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Şirketlerimizi yatırımları artırma yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Gündemimizde terörle mücadelede işbirliği önemli yer tutuyor. Beklentilerimizi paylaştım.
TAHIL İHRACATI
Yasa dışı göçle mücadele konusunu ele aldık. İşbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Esas olan Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirilmesidir. Zirve vesilesiyle Ukrayna meselesini ele aldık. Müzakere sürecine dönülmesi ve tahıl ihracatı konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Libya ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.
SAMP/T bizim için 3 ülke arasında İtalya-Fransa-Türkiye arasında önem arz ediyor. NATO zirvesinde Macron ile konuyu ele aldık. Draghi ile görüşmemizde tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız ele aldı. İmza safhasına gelelim istiyoruz. Savunma sistemlerimiz içinde büyük önem arz ediyor. Mutabakatımız tam sorun söz konusu değil.