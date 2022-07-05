Son dakika: Kritik imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ticaret hedefi

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



TİCARET HACMİNDE REKOR SEVİYE



Değerli dostum Draghi ve heyetini misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Geçen ay Toskana'daki helikopter kazası sonrası gösterilen işbirliği için teşekkür ediyorum. NATO müttefikimiz İtalya'yla toplantımızı icra ettik. Bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. 9 anlaşma imzaladık. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz rekorla 23 milyar doların üzerine çıktı. Mevcut rakamlar 25 milyar eşiğini aşacağımızı gösteriyor. Şirketlerimizi yatırımları artırma yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Gündemimizde terörle mücadelede işbirliği önemli yer tutuyor. Beklentilerimizi paylaştım.

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TAHIL İHRACATI



Yasa dışı göçle mücadele konusunu ele aldık. İşbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Esas olan Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirilmesidir. Zirve vesilesiyle Ukrayna meselesini ele aldık. Müzakere sürecine dönülmesi ve tahıl ihracatı konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Libya ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.





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"Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz" diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi şunlar söyledi:Karşımızda büyük sınamalar var. Türkiye'nin tahıl ambargosunun kaldırılması çabası takdire şayan. Guterres, BM 'nin üzerinde çalıştığı plandan söz etti. Türkiye burada merkezi konumda. 2021 yılındaki yükselmeden bahsettik. 2022'nin ilk yarısında da önemli artış var. Sonbahardaki toplantımız ilerleme noktasında ileri götürecek. İstanbul Sözleşmesi'ne girmek yolunda Sayın Erdoğan'a telkin ve teşvikte bulundum. Göçmenlere de aynı doğru yönetimi yapmamız lazım. Bu açılardan Türkiye Cumhuriyeti yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Başsağlığı mesajı bizim için önemli.Karadeniz koridoru önem ifade ediyor. Putin ve Zelenski'nin de yaklaşımı önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahılın dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim bu konularda sıkıntımız yok ama dünyada sıkıntı söz konusu. Bizler aracı olmaya devam ettirelim istiyoruz. 1 hafta-10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticelendirmeye çalışacağız.

SAMP/T bizim için 3 ülke arasında İtalya-Fransa-Türkiye arasında önem arz ediyor. NATO zirvesinde Macron ile konuyu ele aldık. Draghi ile görüşmemizde tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız ele aldı. İmza safhasına gelelim istiyoruz. Savunma sistemlerimiz içinde büyük önem arz ediyor. Mutabakatımız tam sorun söz konusu değil.