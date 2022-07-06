La Casa de Papel Antalya: Profesör, ‘Profesör’ olalı böyle kasa görmedi! 

Haberin Devamı

Yapı alanı 2 bin metrekare olan 3 katlı binanın bodrum katında oluşturulan kasa dairesi, mimari içinde mimari olacak şekilde tasarlanmış. Güçlendirilmiş duvarlar arasında dar boşluklar bırakılarak olası bir soygun girişimine karşı önlemler alınmış. Ayrıca kasa dairesinin ana girişinden çok farklı bir noktaya sahte bir kasa girişi oluşturulmuş. CHUBB marka kasa giriş kapısı da özel olarak İngiltere’den getirtilmiş. Banka binasının çok özel olduğunu kaydeden Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Hürriyet’e şu bilgileri aktardı:

Yapının en önemli kısmı bodrum katı. Çünkü burada çok özel bir mimari tasarım yapılmış. Yapıyı nitelikli kılan ve geleceğe taşıyan da bu anlayış. Bankanın soyulma ihtimaline karşı birçok önlem alınmış.

Haberin Devamı

MİMARİ İÇİNDE MİMARİ

Öncelikle duvarlar o günün şartlarına göre çok iyi biçimde örülmüş. Bu duvarların kırılması, oyulması neredeyse imkânsız. Hatta dinamitle patlatılma ihtimali bile düşünülmüş. Buna rağmen kasa çevresinde resmen bir labirent oluşturulmuş. Soyguncular ilk duvarı delmeyi başarsa bile karşılarına 2’nci bir duvar sonra bir boşluk ve yeni bir duvar daha çıkıyor. Yani mimari içinde mimari var. Biz buna mimaride ‘yanılma’ diyoruz.

Yine kasa odasını çevreleyen duvarın alakasız bir bölümüne küçük, dar bir kasa girişi daha konulmuş. Bu alan büyük ihtimalle soyguncuları yanıltmak ve soygun esnasında zaman kaybetmelerini sağlamak amacıyla yapılmış. Kasa girişindeki büyük kapı ise binanın mimarisine uygun biçimde İngiltere’de özel olarak tasarlanmış. Kasa dairesi çevresi özellikle dar tutulmuş ki kasa kapısını açmaya veya duvarı delmeye çalışanlar alet kullanamasın veya zorlansın.

Haberin Devamı

Antalya Şubesi; Antalya, Isparta, Burdur illerinden oluşan reeskont bölgesine hizmet veriyordu. 1964’te toplam 11 banka ve 12 şubeye karşın 2007 yılında sektörde 23 banka, 10 bölge müdürlüğü ve 250’nin üstünde şube ile faaliyet gösteriyor.

SERGİ ALANI OLACAK

Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan bina, çalışmalar bittiğinde sergi amaçlı olarak ziyarete açılacak. Binanın bir bölümü de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından kullanılacak.