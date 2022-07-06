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Amerikan Kongresi’nden sonra Avrupa’da da Türkiye’yi şikâyet etti

#Yunanistan#Avrupa Parlamentosu#Şikayet
Amerikan Kongresi’nden sonra Avrupa’da da Türkiye’yi şikâyet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada da Türkiye’yi şikâyet etti ve Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu.

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Son dönemde her türlü platformda Türkiye’yi şikâyet etmeyi âdet haline getiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu geleneği dün Strasbourg’da da bozmadı. Avrupa Parlamentosu’nda (AP), “Burası Avrupa” oturumları kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye’ye sataşan Miçotakis, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere atıfta bulunarak, “Kesin olan bir şey var: Yunanistan, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kimsenin sorgulamasına izin vermeyecektir ve eminim ki, devam eden bu mücadelede hepiniz bizim yanımızda olacaksınız” dedi.

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PEK İLGİ GÖRMEDİ

Amerikan Kongresi’ndeki konuşmasının aksine AP’de Miçotakis’e yönelik ilgi oldukça düşüktü. Miçotakis’in konuşmasının başından neredeyse sonuna kadar yarısından fazlası boş olan salon, sıra oylama oturumuna geldiğinde doldu. Çok az alkış alan Miçotakis, tavrının başından bu yana net olduğunu belirterek, “Tehditlere kapıyı kapatıyoruz. Pencereleri barış girişimlerine açık tutuyoruz” dedi. Miçotakis, devletler arasındaki anlaşmazlıkların kabadayılıkla değil uluslararası hukukla çözüldüğünü söyledi.

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GERİ İTME PİŞKİNLİĞİ

Tüm raporlara ve haberlere rağmen mültecilere yönelik geri itme uygulamasını inkâr etmeyi sürdüren Miçotakis, AP’de de sert şekilde eleştirildi. Miçotakis, yaşananların geri itme değil “ileri itme” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak mültecilerin Türkiye’nin bilgisi dahilinde Ege’ye yollandığını öne sürdü.

AMBARGO MESAJI

Türkiye’ye silah ambargosu da Miçotakis’in gündemindeydi. Her Avrupa ülkesinin silah ihraç etmekte serbest olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Avrupa Birliği’ne katılmayı hedefleyen bir Türkiye var ve AB üyesi olma şansına sahip başka bir ülkenin egemenliğini açıkça sorguluyor. Bu durum, Avrupa ülkelerinin üçüncü ülkelere silah satışı konusunda aldıkları kararlarda ve yaptıkları tercihlerde çok dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmaları gereken bir husus” ifadelerini kullandı.

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#Yunanistan#Avrupa Parlamentosu#Şikayet

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